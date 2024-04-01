الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيخ العرافين يفاجئ ميار الببلاوي: ابنك كان هينتحر؟

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنها تحب نجلها بصورة كبيرة، معبرة: "كان نفسي تكون خطيبة ابني زي بنتي ولكن هي ماكنتش بتحبني".

الغيرة على الأبناء 

وأكدت الفنانة ميار الببلاوي، خلال لقائها ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "النهار": حاولت كتير أقرب من خطيبة ابني ولكن هي كانت رافضة طول الوقت ده، هي كانت بتوقع بيني وبين ابني، من أول يوم دخلت فيه بتنا بتقوله شوف لك حل في أمك".

وتابعت: "خطيبة ابني جابت الفستان وعملت الميكاب بدون ما أعرف، أنا كان نفسي أشاركها وأعتبرها زي بنتي".

واستطردت: "ابني في النهاية اقتنع بكلامي، والحمد الله فسخ الخطوبة وأنا كنت شايفة من البداية ان البنت دي مش مناسبة له".

وحين وجه شيخ العرافين سؤالا صادما لللفنانة ميار الببلاوي، بشأن محاولة انتحار ابنها بعد انفصاله عن خطيبته، قالت: "لا أريد الحديث عن هذا الأمر؛ لأنها أمور شخصية للغاية، وإبني لم ينتحر بعد الانفصال، ولكنه كان يهدد بذلك الأمر حين كان يريد الزواج منها قبل أن تتم الخطوبة بشكل رسمي".

ميار الببلاوي بسمة وهبة النهار العرافة الفنانة ميار الببلاوي

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