بعد 23 عاما.. لأول مرة ميار الببلاوى تفصح عن دليل براءة وفاء مكى

كشفت الفنانة ميار الببلاوي، لأول مرة، دليل براءة الفنانة وفاء مكي، بعد 23 عاما، موضحة: "في واحدة جابت لي شغالتين وكنت نازلة بسرعة رايحة فرح بنت خالتي، وكنت محتاجة لهم جدا عشان ابني كان رضيع ولقيت واحدة منهم ميتانة على نفسها والثانية واقفة متضايقة، طلبت إني آخد واحدة بس، فاشترطت الست عليّ إنهم يكونوا مع بعض، والتانية هرشت في شعرها عشان توضح لي إنه محلوق ولما سألت الست قالت لي إن وفاء مكي قالت إن عندها قراع وحلقت لها شعرها فرفضت الاستعانة بخدماتها.. وبالتالي فين دليل براءة وفاء مكي".

وقالت خلال حلقة اليوم ببرنامج "العراقة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "الفنانة وفاء مكي كانت تحرق وتحلق شعر الخدامة وده كلام الطب الشرعي اللي أثبت أن الخادمة لم تكن مصابة بأي مرض جلدي، وبالتالي فإن شعرها تم حلقه واتحرقت في شعرها".

وتابعت: "الطب الشرعي كان صريحا والشهود أثبتوا أنها مدانة، وطلبت أروح أشهد في القضية وكلمت المحامي بتاعي، لكن مكنش ينفع أروح لوحدي عشان ابني كان لسه على إيدي".

وواصلت: “لم أخف من رسالة التهديد لإخفاء شهادتي، جوزي هو اللي بعتها، كانت لعبة عشان مكنش عاوزني أروح أفتح علينا فتحات، وبعد ما رجعنا من سوريا قالي بطل عبط أنا اللي مهددك، وسألت المحامي بتاعي وسألت فارس حماد عشان أروح أشهد قالوا لي كلامك لا هيقدم ولا هيأخر لأن كان في ناس معاها في اللوكيشن وكانوا نجوم كبار ومتاخدش بشهادتهم”.