الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

ميار الببلاوي: وفاء مكي زي الفار اللي لقى حتة جبنة رومي

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

علقت الفنانة ميار الببلاوي، على كتمان شهادة براءة الفنانة وفاء مكي، وما أثير بشأن كتمانها للشهادة في تبرأتها في قضية تعذيب الخادمتين.

وقالت خلال حلقة اليوم ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "لم أكتم الشهادة لمدة 23 سنة، مكتمتش حاجة خالص، في فرق بين إني أكتم وإني أكون مش فاهمة".

وتابعت: "مكنتش كبيرة بشكل كافي، ومكنش في ايدي أي حاجة، ولا كنت ملك نفسي ولا كنت موجودة في مصر ولا كنت أقدر أوصلها وكان في تضارب في الأقوال مكنتش فاهماها، وساعتها كنت فاهمة غلط إنها بريئة ولكن فوجئت برد الفعل بقت عاملة زي الفار اللي لقى حتة جبنة رومي".

وأكدت الفنانة وفاء مكي لم تكن بريئة في قضية تعذيب الخادمتين، مؤكدةً: "ملهاش أي علاقة بالبراءة"، لترد بسمة وهبة: "هند عاكف أقسمت بالله إنك كلمتيها وكنتي بتبكي بحرقة، وقلتِ لها إن عندك دليل على برائتها". 

وواصلت: "أنا معيطتش مع هند عاكف، لكن وفاء مكي قالت إنها مش لاقية تأكل ابنها وبتستغيث عشان مش لاقية تاكل، فقلت يا جماعة سيبوها في حالها".

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