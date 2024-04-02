أحمد الطاهرى يسلط الضوء على رواية "الزيني بركات" فى "كلام محترم" (فيديو)

سلط الإعلامي أحمد الطاهري، ضمن برنامجه "كلام محترم" الذي يُبث عبر إذاعة الراديو 9090، الضوء على رواية "الزيني بركات" للكاتب الكبير جمال الغيطاني، هذا الكاتب الذي يتميز بالإتقان والإبداع الشديد في سرد أحداث وشخصيات الرواية.

“الزيني بركات”

وقال الطاهري، إن الكاتب الكبير جمال الغيطاني ابن الجمالية يتشابه مع الكاتب الراحل نجيب محفوظ في غزارة الكتابة، حيث كان يأتي له الإلهام بمجرد شروعه في الكتابة.

كتابات جمال الغيطاني

وأضاف في حديثه، أن رواية "الزيني بركات" تم ترجمتها للكثير من لغات العالم، وهذه الرواية تم نشرها عام ١٩٧٤، وهي من أفضل الروايات المصرية.

وتابع: "هذه الرواية كانت تتحدث عن نهاية الفترة المملوكية من خلال شخصية بركات ابن موسى، هذا الرجل الذي ذاغ صيته أنه رجل عادل وكان قاضي مصر في هذا التوقيت، ولكن الوجه الآخر لهذا الرجل أنه كان يفتك بكل من يقف أمامه سرًا لكي ينال السلطة في الفترة المملوكية، ولكن لم يتحقق حلمه بسبب قدوم العثمانيين".

واستطرد: "لولا جمال الغيطاني ووقفته أمام هذه الشخصية لمرت هذه الشخصية دون الحديث عنها عبر التاريخ".