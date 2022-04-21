بعد تصدرها الترند.. القصة الكاملة لمحاولة لجين عمران الانتحار

تصدرت الإعلامية السعودية لجين عمران ترندات السوشيال الميديا في الساعات الأخير على مواقع التواصل الاجتماعي بموقع (جوجل) و (تويتر) بسبب آخر تصريحات لها في برنامج (مراحل مع علي العلياني).

أبرز تصريحات الإعلامية السعودية لجين عمران

كشفت الإعلامية السعودية لجين عمران في برنامج (مراحل مع علي العلياني)، تفاصيل محاولتها الانتحار وهى في الـ17 عاماً بسبب معاناتها في الحياة الزوجية، وأوضحت خلال البرنامج قائلة إنها كانت تمر بحالة اكتئاب، ما دفعها لمحاولة الانتحار وتناول جرعة زائدة من الأدوية).

أفادت الإعلامية السعودية أنها كانت تعاني في حياتها الزوجية على الرغم من صغر سنها ولا تريد أن تخبر أهلها، لذلك قررت التفكير في الانتحار للتخلص من تلك المعاناة، وبدأت “لجين عمران” ترصد لحظة استيقاظها ووجدت نفسها في المستشفى بينما كانت أسرتها في حالة إنهيار شديد، وكانت والدتها تبكي:"بعد هذه المرحلة التي عرضت نفسي فيها للخطر شعرت بالذنب الشديد تجاه نفسي وتجاه أهلي".

واختتمت قائلة:"قررت بعد ذلك أدرس واتخرج وأشتغل وأنجح وأحقق أهدافي في الحياة، لافتة إلى أن أسرتها وقفت جمبها ودعمتها بشكل كبير".

سبب طلاق السعودية لجين عمران

وكشفت السعودية لجين عمران في برنامج (مراحل مع علي العلياني) عن تفاصيل طلاقها وهي أنها لم تكن تعلم ان الحياة الزوجية ستكون قاسية، خاصة أنها كانت بعمر الـ17 عامًا ومن بعدها طلبت الطلاق، مؤكدة أنها لم تجبر أبدأ على الزواج، إنما كانت بموافقتها.