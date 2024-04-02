لجين عمران لـ«حبر سري»: 40% من الرجالة بيخضعوا لعمليات تجميل

أكدت الإعلامية لجين عمران أن 40% من الرجال يخضعون لعمليات التجميل وهى حقيقة صرحت بها في وقت سابق، مشددة على أنه أمر ليس معيب، لكن يؤكد أن الرجال يهتمون بأنفسهم وحياتهم وصحتهم.

عمليات تجميل النساء

وأكدت لجين، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن التجميل الخاص بالرجال بعيد عن تجميل العمليات، مؤكدة أن مجموعة أصدقاء وعدد من الأطباء التجميل تحدثوا أن نسبة عمليات التجميل في الرجال كبير جدًا.

عمليات التجميل

وأوضحت أن عمليات التجميل التي يخضع لها الرجل هو تحديد اللحية وتنحيف وشفط البطن: "قبل الصيف كان الراجل عنده كرش فجأة عمل فرمة كبيرة ده تجميل".

ونوهت إلى أن عمليات التجميل للرجال ليست عيب طالما أنها تعطي الثقة في نفسه والرضا، منوهة بأنها لا تحزن من التصريحات التي تصدر بأنها خضعت للعديد من عمليات التجميل، موضحة أنها خسرت نفسها بسبب رضا الناس عن شكلها بعد الخضوع لعمليات التجميل وصبغ الشعر.