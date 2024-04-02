الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"لازم دخل إضافى".. لُجين عمران لـ"حبر سرى": العمل بالإعلام غير مضمون

لجين عمران
لجين عمران

أكدت الإعلامية لجين عمران، أن العمل بالإعلام غير مضمون والظروف تؤكد لها صحة هذا التصريح، ولا بد أن يكون هناك دخل جانبي وإضافي، مشددة على أن هذا الدرس أخذته من الفنانة صباح ومسلسل قصة حياتها، ولا تحب أن تصل لمثل هذه النهاية.

سحب البساط من التليفزيون الرقمي 

ونوهت "عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأنها تبحث عن مصادر تكون مضمونة وتضمن حياة كريمة في حياتها، مشددة على أن قانون الإعلام يتغير مع الوقت وكان في السابق التليفزيون واليوم أصبح إعلامًا حديثًا وسحب البساط من التليفزيون الرقمي.

أهمية السوشيال ميديا لـ "لجين عمران" 

وتابعت: السوشيال ميديا أصبحت بابًا للشهرة، موضحة أن المعايير الخاصة بالإعلام والسوشيال ميديا هي مصدر مكمل للإعلام كدخل لأي إعلامي أو فنان، موضحة أنه أصبحت أقرب للجميع من خلال السوشيال ميديا، والجميع أصبح في حياتها بالطريقة التي تريدها.

واستكملت: "بعمل حساب لبكرة ومصدر الأمان الأهم هو أهلي وأنا في أمان بسببهم".

لجين عمران حبر سري اسما ابراهيم الفنانة لجين عمران القاهرة والناس

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