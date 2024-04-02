لجين عمران لـ"حبر سري": "دخلي من الإعلام ميقضيش مصاريف لبسي"

قالت الإعلامية لجين عمران، إن دخلها من العمل الإعلامي لا يحقق لها حياة كريمة وعلقت: "مبيقضيش مصاريف لبسي"، موضحة أنها لذلك تعتمد على مصادر للدخل بخلاف عملها في الإعلام.

الاستثمار بالعقارات

وأكدت الإعلامية لجين عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تنصح الكل بشكل عام وبشكل خاص السيدات بالعمل في المجال العقاري والاستثمار فيه، موضحة أنها نصحت واحدة من صديقتها أن تستثمر في العقارات لكي تعيش حياة أكثر أمنًا.

الأمان المالي

وأوضحت أن الاستثمار في العقار يعطيها شعور بالاستقرار والأمان، وتنصح الجميع بالدخول والاستثمار في هذا المجال، مشددة أن الإعلام لا يحقق الإمان لها في حياتها المالية، ولذلك تبحث عن عدد من المجالات لكي تستثمر بها ومن بين هذه المجالات هو المجال العقاري.

وتابعت: "قانون الإعلام بيتغير والوسيلة بتتغير عشان كده بتحاول تتطور من نفسها مع السوشيال ميديا".