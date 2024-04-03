فاتن الشيخ لـ"الشاهد": حسن الصباح لم يكن ساذجًا وكان يستخدم العلم في الشر

قالت الدكتورة فاتن الشيخ، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي، إن جماعة الحشاشين انتهت سنة 654 هجريًا على يد هولاكو.

وأضافت "الشيخ" خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "المصادر في بلاد فارس ودولة السلاجقة ومصادر العصر العباسي الثاني لا أجد لفظ الحشاشين مثل العصر المماليك، أي بعد زيارته لمصر".

وتابعت: "المصريون قفشوا الحشاشين وما يفعلونه عملوا عليهم كماشة، وحسن الصباح لم يكن إنسانًا ساذجًا ده كان عالمًا يستخدم العلم في الشر، لو عمل المجهود ده في الخير كان له شأن آخر".

واستكمل: "حسن الصباح كان يرى أن كل الناس لا تفهم وهو من سيقود العالم للخلاص".

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.