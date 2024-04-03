فاتن الشيخ لـ"الشاهد": حسن الصباح كان يقتل أصحاب الفكر دون تمييز

قالت الدكتورة فاتن الشيخ، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي، إن حسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين كان عالمًا ماهرًا في الفلك والرياضيات والتنجيم.

وأضافت "الشيخ" خلال حوارها مع الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "بلاد فارس أسست على التنجيم، ومسلسل الحشاشين أشار إلى ذلك بالحروف النورانية والأرقام لأنها حقيقة".

وتابعت: "المسلسل أشار إلى ذلك في طفولة حسن الصباح عندما كان يكتب الأرقام الخماسية والسداسية المرتبطة بعلم التنجيم الذي خرج من بلاد فارس".

واستكملت: "حسن الصباح ليس فقط شخص لديه فكرة أو مريض نفسي يريد السيطرة، كل المسلمين من السنة والشيعة تبرئوا من حسن الصباح في كل كتب التاريخ".

وأردفت: "كان يقتل أي حد عنده فكر أو هيقول للناس إن الدين خير وعمار، أي حاجة نور حسن الصباح يخلص منها".

برنامج الشاهد

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.