مسلسل مليحة الحلقة 7.. ظهور كرم الشعب السوداني

أظهرت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مليحة والتي عرضت اليوم ما يتمتع به الشعب السوداني من كرم أخلاق وسماحة ودماثة خلق، وذلك ما ظهر من خلال استضافة أسرة سودانية لمليحة وجدتها، وحسن التعامل معهم، وكرم الضيافة الذي قدموه لهما.

مسلسل مليحة أحداث الحلقة 7

وخلال أحداث الحلقة حاولت مليحة وجدتها أن تعطي نقودًا لسيدة الأسرة السودانية مقابل ما تقوم به الأسرة من استضافة لهما وكرم، إلا أنها رفضت بشدة معتبرة أن ذلك الأمر لا يجوز ويعد إهانة كبيرة لها، قائلة لها أنهم ضيوفها وما تقدمه لهم ما هو إلا أقل من الواجب الذي يستحقانه، بل تقاطعها شقيقتها أنهم ليسوا مجرد ضيوفًا بل أنهم أصحاب بيت.

كما استقبلت هذه الأسرة السودانية بكرم لا يختلف عن استقبالهما لمليحة الطبيب هشام زميلها عندما جاء ليسأل عنها.

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة السادسة

وشهد ملخص أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مليحة استكمال الجد والذي يلعب دوره الفنان سامي مغاوري سرد الرواية التاريخية لاحتلال فلسطين إذ أخبر حفيده أنه مع دخول الإسرائيليين سيناء وبالتحديد بعد 5 يونيو عام 1967، تخيلت إسرائيل أن الجيش المصري سوف لا يقوم له قومة ثانية، إلا أنه و بعد أسبوعين فقط وصلهم الرد في رأس العش، إذ تقدمت قوة بمدرعة إسرائيلية نحو بور فؤاد لاحتلالها، واجهها الجيش المصري بتسليح خفيف وهزموا تلك المدرعات، وبعد مرور يوم واحد خسر الإسرائيليون، في معارك الإسماعيلية وأغرقت لهم المدمرة إيلات في بورسعيد.

كذلك أوضح الجد لحفيده خلال ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مليحة، أنه في هذا الوقت وبعد خسائر الإسرائيليين، سارعت إسرائيل إلى الأمم المتحدة لاستئذان مصر في البحث عن قتلاهم، وفي تلك الأثناء تمكنت مصر من إغراق الحفار الإسرائيلي الذي كان يريد سحب البترول المصري ثم تم إسقاط طائرات فانتوم إسرائيلية، وكانت أول مرة تسقط طائرات الفانتوم الحديثة.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة من بطولة الفنانة ميرفت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، بالإضافة إلى العديد من النجوم هم أبطال مسلسل مليحة، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.