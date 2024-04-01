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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة الحلقة 7.. خطوبة شقيق الضابط أدهم تضعه في حرج أمام "إيناس"

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

شهدت الحلقة 7 من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب خطوبة علي شقيق الضابط أدهم الأصغر على ابنة خاله "فريدة" والتي تسكن في الشقة المجاورة له مع عائلتها، بعد قصة حب بينهما شابها الكثير من شغب المحبين، وسط ترحيب عائلي كبير بالخطبة.

مسلسل مليحة الحلقة 7

خطوبة علي شقيق أدهم دفعت والدتهما “ميرفت أمين” إلى مفاتحة أدهم وهو الشقيق الأكبر إلى أن يفكر جيدًا في الزواج هو الأخر، وأشارت في حديثها إلى ابنة شقيقها الأخرى "إيناس" والتي تحب أدهم وتنتظر أن يبادلها هذا الشعور منذ سنوات، ولكنه لايبادلها.

فتقول له والدته "البنت بتحبك ومستنياك بقالها كتير ولا انت فيه حد تاني في حياتك؟" ليجيبها بالنفي أن يكون أحد أخر في حياته، موضحًا لها أنه فقط ينتظر بعض الوقت للتفكير في خطوة الزواج.

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة السادسة 

وكانت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مليحة شهدت استكمال الجد والذي يلعب دوره الفنان سامي مغاوري سرد الرواية التاريخية لاحتلال فلسطين إذ أخبر حفيده أنه مع دخول الإسرائيليين سيناء وبالتحديد بعد 5 يونيو عام 1967، تخيلت إسرائيل أن الجيش المصري سوف لا يقوم له قومة ثانية، إلا أنه و بعد أسبوعين فقط وصلهم الرد في رأس العش، إذ تقدمت قوة بمدرعة إسرائيلية نحو بور فؤاد لاحتلالها، واجهها الجيش المصري بتسليح خفيف وهزموا تلك المدرعات، وبعد مرور يوم واحد خسر الإسرائيليون، في معارك الإسماعيلية وأغرقت لهم المدمرة إيلات في بورسعيد.

مسلسل مليحة الحلقة 7.. موقف إنساني للضابط أدهم مع أسرة شهيد

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ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مليحة

كما أوضح الجدّ لحفيده خلال ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مليحة، أنه في هذا الوقت وبعد خسائر الإسرائيليين، سارعت إسرائيل إلى الأمم المتحدة لاستئذان مصر في البحث عن قتلاهم، وفي تلك الأثناء تمكنت مصر من إغراق الحفار الإسرائيلي الذي كان يريد سحب البترول المصري ثم تم إسقاط طائرات فانتوم إسرائيلية، وكانت أول مرة تسقط طائرات الفانتوم الحديثة.  

وأكد الجد خلال استكماله سرد التاريخ لحفيده في ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مليحة، أن نصر أكتوبر 1973 قد فتح باب أمل للفلسطينيين في العودة لديارهم، إذ وافقت الأمم المتحدة على إدراج القضية الفلسطينية في جدول أعمالها بعد انقطاع 20 سنة، كما دعت منظمة التحرير للاشتراك في جلساتها، وفي نوفمبر عام 1974 وقف الرئيس ياسر عرفات يقول كلمة في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة وبقي لفلسطين صوت يسمعه العالم.

كما أنه وخلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 6 شهد عودة الضابط أدهم "دياب" إلى منزله، ومفاجئة والدته ميرفت أمين بإصابته، التي لم تكن على علم به، إلا أنها تطمئن عليه بعدما تراه بخير وصحة جيدة، بينما تغادر مليحة وجدتها ألطاف إلى القاهرة لتجلس لدى إحدى الأسر في مصر.

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أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة هو من بطولة الفنانة ميرفت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش

 بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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