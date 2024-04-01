مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 22 | الحزن يسيطر على خالد النبوي

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 22.. استحوذت على نسب مشاهدة عالية عبر منصة واتش ات الرقمية، التى تعرض الحلقات حصريا بالتزامن مع عرضها على مجموعة قنوات dmc الفضائية.

مسلسل إمبراطورية ميم أحداث الحلقة 22

شهدت الحلقة 22 مسلسل إمبراطورية ميم، العديد من التطورات والمفاجآت، وسيطرت حالة حزن شديدة داخل منزل مختار أبو المجد - خالد النبوي، بسبب سفر منى - هاجر السراج ابنته الكبرى لبعثة دراسية في فرنسا بدون علمه، رغم رفضه ذلك السفر طوال الحلقات الماضية بسبب تمسكه بالعادات والتقاليد الاجتماعية المتعارف عليها من وجهة نظره.

مسلسل إمبراطورية ميم أحداث الحلقة 22

الحزن ملأ قلب مختار - خالد النبوي، وجلس بمفرده داخل غرفته لفترات طويلة، يفكر فيما فعلته نجلته منى - هاجر السراج، ومن ثم دخلت مديحة - نشوى مصطفى شقيقته، وتحدثت معه لتخفف عنه.

مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض الحلقات والقنوات الناقلة

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم، للنجم خالد النبوي، يوميًا فى تمام الساعة 10:45 مساء على قناة dmc، ويتم إعادة الحلقة على نفس القناة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

بينما تعرض الحلقة على قناة dmc دراما في تمام الساعة 06:05 مساءً، وتعاد مرتين الساعة 12:00 ظهرًا، والثانية في تمام الساعة 3:30 صباحًا.

فيما تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوميًا على منصة واتش آت الرقمية في تمام الساعة 06:05 مساءً.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والطفل ريمون توفيق، والمسلسل معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما، ومن إخراج محمد سلامة.