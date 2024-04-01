موعد وقنوات عرض مسلسل مليحة الحلقة 7

مع مرور الحلقة السادسة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين و الفنان "دياب" يستمر المسلسل في عرض أحداث القضية الفلسطينية في الحلقة السابعة منه في حبكته الدرامية التي تجسد بطلتها شابة فلسطينية تدعى مليحة، وذلك وسط إشادة وإعجاب من الكثير من المتابعين بكل عناصر المسلسل.

ولذلك نستعرض في السطور التالية موعد إذاعة الحلقة السابعة من المسلسل والتي من المقرر عرضها اليوم.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة السابعة

إذ أن موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة السابعة على قناة cbc هي الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة السابعة على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة السابعة من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

وإلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة السادسة

استكمل الجد والذي يلعب دوره الفنان سامي مغاوري خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مليحة سرد الرواية التاريخية لاحتلال فلسطين إذ أخبر حفيده أنه مع دخول الإسرائيليين سيناء وبالتحديد بعد 5 يونيو عام 1967، تخيلت إسرائيل أن الجيش المصري سوف لا يقوم له قومة ثانية، إلا أنه و بعد أسبوعين فقط وصلهم الرد في رأس العش، إذ تقدمت قوة بمدرعة إسرائيلية نحو بور فؤاد لاحتلالها، والتي وجهها الجيش المصري بتسليح خفيف وهزموا تلك المدرعات، وبعد مرور يوم واحد خسر الإسرائيليون، في معارك الإسماعيلية وأغرقت لهم المدمرة إيلات في بورسعيد.

وخلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مليحة أوضح الجد لحفيده ، أنه في هذا الوقت وبعد خسائر الإسرائيليين، سارعت إسرائيل إلى الأمم المتحدة لاستئذان مصر في البحث عن قتلاهم، وفي تلك الأثناء تمكنت مصر من إغراق الحفار الإسرائيلي الذي كان يريد سحب البترول المصري ثم تم إسقاط طائرات فانتوم إسرائيلية، وكانت أول مرة تسقط طائرات الفانتوم الحديثة.

وفاة عبد الناصر

وخلال حديث الجد كذلك أشار إلى أن ما فعلته إسرائيل في عام 67 انقلب ضدها، إذ أنه في عام 1969 تولى ياسرعرفات قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أنه في عام 1970 أيلول الأسود ضل بعض الفدائيين طريقهم وتحدوا القوانين مع القوات الأردنية، ليتدخل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للم الشمل، إلا أن الزعيم قد توفي وهو يستقبل القادة العرب من أجل إتمام هذه المهمة، ومن بعده استلم الراية الرئيس أنور السادات وقاد جيش مصر نحو الانتصار وعبر الجيش قناة السويس في 1973 ودمر خط بارليف وصنع أول انتصار عربي على إسرائيل.

وقد شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مليحة عودة الضابط أدهم "دياب" إلى منزله، ومفاجئة والدته ميرفت أمين بإصابته، التي لم تكن على علم به، إلا أنها تطمئن عليه بعدما تراه بخير وصحة جيدة، بينما تغادر مليحة وجدتها ألطاف إلى القاهرة لتجلس لدى إحدى الأسر في مصر.

أب طال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة هو من بطولة:

الفنانة ميرفت أمين

دياب

أمير المصري

سيرين خاس

روفى الشناط

ديانا رحمة

مروان عايش

والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، واستعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.