مسلسل مليحة.. من سالم الهرش وما هو مؤتمر الحسنة الذي خدع موشي ديان؟

تطرق مسلسل مليحة الذي يعرض حاليا ضمن دراما الشركة المتحدة، إلى اسم الشيخ سالم الهرش الذي تصدي لمحاولات الاحتلال لضم أراضي سيناء، وحكمت عليه إسرائيل بالإعدام.

من هو سالم الهرش وكيف تمكن من الهرب بعد الحكم عليه؟

الشيخ سالم الهرش ولد عام 1910 بمحافظة شمال سيناء، ابن قبيلة "البياضة" بقرية رابعه بمركز بئر العبد بمحافظة سيناء.

يعد الهرش زعيم قبيلة البياضة، وهو من أفسد خطة إسرائيل لتدويل منطقة سيناء.

ما هو مؤتمر الحسنة؟

في 30 أكتوبر عام 1968 دعت إسرائيل أجهزة إعلام العالم وكل القراء الأجانب في إسرائيل إلي مؤتمر عالمي عقدوه في وسط سيناء لإعلان موافقة مشايخ قبائل سيناء على مشروع تدويل سيناء ووضعها تحت الحماية الإسرائيلية.

وبذل الإسرائيليون جهودا كبيرة لإقناع قبائل سيناء بهذا المشروع، وكان موشي ديان وزير دفاع الاحتلال الاسرائيلي يقوم بزيارة المشايخ بنفسه لإقناعهم بتحويل سيناء إلى جنة الله في أرضه.

تظاهر مشايخ القبائل بالانصياع لإسرائيل ولكنهم اتفقوا فيما بينهم على رفض المشروع أمام ممثلي السفارات وأجهزة الإعلام العالمية.

أقامت إسرائيل سرادقات واسعة لإقامة ذلك المؤتمر وأحضروا المأكولات والمشروبات بالطائرات الهليكوبتر إلى مكان الاجتماع، كما نقلوا مشايخ القبائل إلى السرادق المقام بالطائرات.

وقبل الاجتماع كان مشايخ القبائل رغم صعوبة وسائل الاتصال بين مناطق سيناء قد رتبوا أمرهم وفوضوا واحدا منهم هو الشيخ سالم الهرش ليتحدث باسمهم.

وقف "ديان" ليشرح المشروع ويؤكد مساندة قبائل سيناء لهم، ثم طلب من المشايخ الحديث فأصروا على أن يكون المتحدث باسمهم هو الشيخ سالم الهرش.

وقف الشيخ سالم أمام الكاميرات قائلا "إن ما تطلبونه منا بشأن سيناء ليس في اختصاصنا نحن قبائل سيناء، سيناء ليست ملكا لأحد منا، سيناء تحت سيادة الرئيس جمال عبد الناصر وليس من حق أحد غير حكومة مصر أن يتصرف في هذه الأرض".

إسرائيل تحكم على الشيخ سالم بالإعدام

نزل هذا الكلام كالصاعقة على رؤوس الإسرائيليين كما فوجيء ممثلو وكالات الأنباء والدبلوماسيون بهذا الكلام الحاسم، وانفض المؤتمر وسط أجواء من الفوضى والإحباط بين الإسرائيليين، واعتقلوا بعد المؤتمر 120 من كبار المشايخ وعذبوهم .

وحكم على الشيخ سالم الهرش بالإعدام غيابيا ولكنه استطاع الهروب بعد المؤتمر من سيناء إلى الأردن، في عملية أشرف عليها الضابط المصري سعيد لطفي واستقبله الأردنيون استقبال الأبطال وبعد شهور عاد مرة أخرى ليلتقي الزعيم جمال عبد الناصر الذي منحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ومجموعة من الهدايا عبارة عن "طبنجة وعباءة وسيارة جيب" تبرع بها الشيخ سالم لصالح مصر واحتفظ بالعباءة كتذكار من الزعيم عبد الناصر.

قصة مسلسل مليحة

وتدور قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.