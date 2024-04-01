مسلسل مليحة الحلقة السادسة يكشف عن سبب اختفاء خريطة فلسطين

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مليحة، والتي تتناول تجسيد معاناة الفلسطينيين مع الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 75 عامًا الحديث عن سبب كان قد شغل الرأي العام منذ فترة وهو ملاحظة اختفاء خريطة فلسطين من على خرائط جوجل، وذلك عندما سأل الحفيد الجد "سامس مغاوري" عن تفسير ذلك.

سأل حفيد الشيخ سالم - وهو راوي الحكاية - عن سبب عدم وجود دولة فلسطين على الخرائط، وكتابة دولة الاحتلال الإسرائيلي بدلًا منها.

ليرد الشيخ سالم خلال أحداث مسلسل مليحة، أن السبب وراء ذلك أنه قد ظهرت تلك الخرائط بعد عام 1948، أي بعد تاريخ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي قائلًا أن ذلك هو الانتصار الذي يحلم به الاحتلال لمشروعهم، وهو مشروع احتلال فلسطين بالكامل.

كما أضاف الشيخ: "حلم الاحتلال الإسرائيلي هو إن ما يكون في فلسطين عشان ما يكون في قضية، لما يروحوا الفلسطينيين يعرضوا قضيتهم يقولوا لهم ما لكم صفة".

سبب اختفاء دولة فلسطين من خرائط جوجل

يذكر أنه كانت قد بررت شركة "جوجل" عدم وجود فلسطين على خرائطها بسعيها إلى عرض المناطق المتنازع عليها بموضوعية باستخدام خط حدودي رمادي منقط"، وأضافت "لم يتغير نهجنا فى تصوير المناطق على الخرائط، إذ تحصل "جوجل" على المعلومات من المنظمات ومصادر رسم الخرائط عند تحديد كيفية تصوير الحدود المتنازع عليها".

ومثل هذا الإخفاء لخريطة فلسطين تحد صارخ للشعوب العربية، خاصة لللشعب الفلسطينى المكلوم، وهو الأمر الذي واجهه غضب كبير من جانب المغردين على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وأن إزالة الدولة الفلسطينية يخالف المواثيق الدولية، وقاموا بمهاجمة الشركة تحت هاشتاج #FreePalestine، نظير تجاهل الحقائق التاريخية الموثقة للقضية الفلسطينية.

الصين تلغي إسرائيل من خرائطها

وكانت قد اتخذت الصين موقفًا مسرفًا اتجاه خريطة فلسطين وذلك عقب عد شهور من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والمستمر إلى الآن، إذ أعلن عملاقا التكنولوجيا الصينيين «بايدو» و«علي بابا»، حذف اسم إسرائيل على خرائطها.

ووصفا هذه الخطوة بأنها تعكس دبوماسية بكين في المنطقة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، كما أضافت أن الخرائط تظهر حدود ومدن إسرائيل، دون ذكر اسمها.

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