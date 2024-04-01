مسلسل مليحة الحلقة 7.. الجدّ يروي قصة اغتيال الشاعر الفلسطيني غسّان كنفاني

مسلسل “مليحة” الحلقة 7.. سلطت الحلقة الضوء على واقعة اغتيال الشاعر الفلسطيني غسان كنفاني، والمصنف كأهم الأدباء الفلسطينيين.

مسلسل مليحة أحداث الحلقة 7

وأوضح الجدّ لحفيده أن إسرائيل عمدت إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية واغتيال ليس قادتها فقط بل حتى مثقفينها ومنهم الشاعر كنفاني.

وعقب عملية مطار اللد أواخر مايو 1972 والتي قتل خلالها 26 إسرائيلي، اتجهت إسرائيل للانتقام من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ويمثّل غسان كنفاني عضوا وناطقا رسميا باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كما انضم عام 1953 لحركة القوميين العرب عقب لقائه بجورج حبش.

ولأجل هذا مثّل غسان كنفاني واحدا من أبرز الشخصيات التي طالب الموساد بتصفيتها إذ ضايقت كتاباته ونشاطاته العديد من المسؤولين الإسرائيليين.

واقعة اغتيال كنفاني

ويوم 8 يوليو 1972، استعد غسان كنفاني لركوب سيارته، ولم يكن يعلم أن الموساد قد وضع له قنبلة، بلغ وزنها 3 كيلوغرامات، متصلة بالمفتاح.

ومع تشغيل المحرك، انفجرت سيارة غسان كنفاني ليفارق الحياة برفقة ابنة أخته لميس نجم البالغة من العمر حينها 17 سنة.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة هو من بطولة:

الفنانة ميرفت أمين

دياب

سيرين خاس

أمير المصري

روفى الشناط

ديانا رحمة

مروان عايش

بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.