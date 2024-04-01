مسلسل مليحة الحلقة 7.. الدكتور هشام يبدأ رحلة البحث عن مليحة

مسلسل مليحة الحلقة 7.. دفعت مشاعر الحب في قلب الدكتور هشام، لـ مليحة إلى الذهاب للأسرة السودانية التي تستضيفها في مصر للاطمئنان عليها، استجابة لنصيحة شقيقته.

مسلسل مليحة أحداث الحلقة 7

واستقبلت الأسرة السودانية الدكتور هشام، إلا إنه لم يجدها فقد ذهبت هي وجدتها إلى السفارة الفلسطينية في القاهرة للانتهاء من إجراءات عودتهم إلى فلسطين.

كما قالت السيدة السودانية، إن “مليحة” ستذهب للتسوق من وسط المدينة بالقاهرة لشراء بعض الملابس للمبيت بها، فأوصاها بإبلاغها رسالته.

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة السادسة

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل مليحة استكمال الجد والذي يلعب دوره الفنان سامي مغاوري سرد الرواية التاريخية لاحتلال فلسطين إذ أخبر حفيده أنه مع دخول الإسرائيليين سيناء وبالتحديد بعد 5 يونيو عام 1967، تخيلت إسرائيل أن الجيش المصري سوف لا يقوم له قومة ثانية، إلا أنه و بعد أسبوعين فقط وصلهم الرد في رأس العش، إذ تقدمت قوة بمدرعة إسرائيلية نحو بور فؤاد لاحتلالها، واجهها الجيش المصري بتسليح خفيف وهزموا تلك المدرعات، وبعد مرور يوم واحد خسر الإسرائيليون، في معارك الإسماعيلية وأغرقت لهم المدمرة إيلات في بورسعيد.

كما أوضح الجدّ لحفيده خلال ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مليحة، أنه في هذا الوقت وبعد خسائر الإسرائيليين، سارعت إسرائيل إلى الأمم المتحدة لاستئذان مصر في البحث عن قتلاهم، وفي تلك الأثناء تمكنت مصر من إغراق الحفار الإسرائيلي الذي كان يريد سحب البترول المصري ثم تم إسقاط طائرات فانتوم إسرائيلية، وكانت أول مرة تسقط طائرات الفانتوم الحديثة.

وأكد الجد خلال استكماله سرد التاريخ لحفيده في ملخص الحلقة السادسة من مسلسل مليحة، أن نصر أكتوبر 1973 قد فتح باب أمل للفلسطينيين في العودة لديارهم، إذ وافقت الأمم المتحدة على إدراج القضية الفلسطينية في جدول أعمالها بعد انقطاع 20 سنة، كما دعت منظمة التحرير للاشتراك في جلساتها، وفي نوفمبر عام 1974 وقف الرئيس ياسر عرفات يقول كلمة في الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة وبقي لفلسطين صوت يسمعه العالم.

كما أنه وخلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 6 شهد عودة الضابط أدهم "دياب" إلى منزله، ومفاجئة والدته ميرفت أمين بإصابته، التي لم تكن على علم به، إلا أنها تطمئن عليه بعدما تراه بخير وصحة جيدة، بينما تغادر مليحة وجدتها ألطاف إلى القاهرة لتجلس لدى إحدى الأسر في مصر.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة هو من بطولة:

الفنانة ميرفت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش.

بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.