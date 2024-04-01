الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة لميرفت أمين ودياب ملخص الحلقة السابعة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب العديد من الأحداث نبرز في التقرير التالي ملخص هذه الحلقة.

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة السابعة

  • خلال بداية أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان "دياب" والتي عرضت اليوم ذهب الضابط أدهم "دياب" إلى أهل أحد الشهداء، وذلك لمؤازرتهم وتعزيتهم، كما أخبرهم كيف يحبهم، ولكنه شهادتهم قضاء الله، وذلك بعد استشهاده هو ومجموعة من زملائه خلال هجوم إرهابي على معبر السلوم.

 

  • خلال  الحلقة السابعة من مسلسل مليحة روى الجدّ "سامي مغاوري" عن واقعة لن ينساها التاريخ وهي مذبحة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطنيين وما أشبه الليلة بالبارحة وما يحدث من حرب على غزة راح ضحيتها إلى الآن آلاف من الضحايا الأبرياء أغلبهم من الأطفال والنساء ومازال نزيف الضحايا مستمر إلى لحظة كتابة هذه السطور، ففي 1982 شهد مخيما صبرا وشاتيلا للّاجئين الفلسطينيين في لبنان أعمال قتل جماعية والتي استمرت ثلاثة أيام 16 و17 و18 سبتمبر، وراح ضحيتها مئات القتلى.
  • كذلك ألقت الحلقة 7 من مسلسل مليحة تعليق الجد الصوتي والذي يلعب دوره الفنان سامي مغاوري وحديثه عن واقعة اغتيال غسان كنفاني، المصنف كأهم الأدباء الفلسطينيين.

إذ أوضح الجدّ لحفيده أن إسرائيل عمدت إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية واغتيال ليس قادتها فقط بل حتى مثقفينها ومنهم الشاعر كنفاني.

  • أظهرت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مليحة والتي عرضت اليوم ايضا ما يتمتع به الشعب السوداني من كرم أخلاق وسماحة ودماثة خلق.

وذلك ما ظهر من خلال استضافة أسرة سودانية لمليحة وجدتها، وحسن التعامل معهم، وكرم الضيافة الذي قدموه لهما.

وخلال أحداث الحلقة حاولت مليحة وجدتها أن تعطي نقودًا لسيدة الأسرة السودانية مقابل ما تقوم به الأسرة من استضافة لهما وكرم، إلا أن السيدة السودانية رفضت بشدة معتبرة أن ذلك الأمر لا يجوز ويعد إهانة كبيرة لها، قائلة لها أنهم ضيوفها وما تقدمه لهم ما هو إلا أقل من الواجب الذي يستحقانه، بل تقاطعها شقيقتها أنهم ليسوا مجرد ضيوفًا بل أنهم أصحاب بيت.

كما استقبلت هذه الأسرة السودانية بكرم لا يختلف عن استقبال هما لمليحة الطبيب هشام زميلها عندما جاء ليسأل عنها.

مسلسل مليحة الحلقة 7.. الجدّ يروي قصة اغتيال الشاعر الفلسطيني غسّان كنفاني

مسلسل مليحة الحلقة 7.. خطوبة شقيق الضابط أدهم تضعه في حرج أمام "إيناس"

  • شهدت الحلقة السابعة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب خطوبة علي شقيق الضابط أدهم الأصغر على ابنة خاله "فريدة" والتي تسكن في الشقة المجاورة له مع عائلتها، وذلك بعد قصة حب بينهما شابها الكثير من شغب المحبين، وذلك وسط ترحيب عائلي كبير بالخطبة.

خطوبة شقيق أدهم دفعت والدتهما إلى مفاتحة أدهم وهو الشقيق الأكبر إلى أن بفكر جيدًا في الزواج هو الأخر، وأشارت في حديثها إلى ابنة شقيقها الأخرى "ايناس" والتي تحب أدهم وتنتظر أن يبادلها هذا الشعور منذ سنوات، ولكنه لايبادلها.

فتقول له والدته "البنت بتحبك ومستنياك بقالها كتير ولا انت فيه حد تاني في حياتك" ليجيبها بالنفي أن يكون أخد آخر في حياته، ولكنه ينتظر بعض الوقت للتفكير في خطوة الزواج.

  • وخلال أحداث الحلقة بدت ملامح مشاعر حب تولدت في قلب الدكتور هشام زميل مديحة بالمستشفى في ليبيا ، دفعته إلى الذهاب إلى الأسرة السودانية التي تستضيفها في مصر للاطمئنان عليها.

وجاء ذلك استجابة لنصيحة شقيقته له بأن عليه أن يكون شابًا يقتحم حياتها إذا أراد الفوز بقلبها قائلة "هي البنات بتحب الشاب اللي يقتحم حياتها" دافعة له أن يذهب إليها.

وبالفعل ذهب هشام إلى الأسرة السودانية، للاطمئنان عليها بعد أن اتصل بهاتفها ووجده غير متاحًا.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة هو من بطولة الفنانة ميرفت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، روفى الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش

 بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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