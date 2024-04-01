الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

20 مليار جنيه تدخل جيوب المصريين "بلا أي مجهود"

المدخنون في مصر
المدخنون في مصر

أعلن أحد رجال الأعمال، عن مسابقة بين جميع أفراد الشعب، ليس لها شروط  سوى الامتناع عن التدخين لمدة 6 أشهر، وفي المقابل سيتم منح الفائز جائزة مالية قدرها مليون جنيه، إضافة إلى شقة سكنية فاخرة وبمكان متميز.

وفضّل رجل الأعمال عدم الإعلان عن اسمه لحين انتهاء مدة المسابقة، وأن اللجنة التي سيقوم بتشكيلها وأعضائها فقط من سيقوم بالكشف عنهويته لهم، والتي ستكون مهمتها التواجد في أماكن محددة علىمستوى الجمهورية، ومن يريد التقدم للمسابقة سيتوجه إليهم.

وستكون مهمة تلك اللجنة تسجيل بيانات كل مشارك، وتوقيع إقرار لهم على نفسه بأنه يتعهد التخلي عن التدخين لمدة 6 أشهر -مدة المسابقة- وأنه سيخضع لتحليل شهري بخلو جسده تدريجيًا من آثار التدخين، ووجد الإعلان عن تلك المسابقة إقبالًا غفيرًا من المواطنين.

وفي خبر مفاجئ وغير متوقع، وبعد 6 أشهر من الإعلان عن المسابقة، أعلنت وزارة الصحة أن آخر إحصائية أجرتها أسفرت عن (صفر) مدخن على مستوى الجمهورية كلها، وكأن جميع المصريينقرروا التخلي عن التدخين بشكل كامل ومفاجئ.

ويمكنكم تصور المشهد الآن، لم تعد هناك حاجة لإشعال أعواد الثقابفي الشوارع، ولن نرى بقع رمادية على ملابس المارة، وستختفيرائحة الدخان المزعجة من المقاهي والمطاعم، وستتحسن صحة الجميعبشكل ملحوظ، أضف إلى ذلك أن أطفالنا لن يعانوا بعد الآن منالتدخين السلبي، وسينشأون في بيئة نظيفة وصحية.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، كان المصريون ينفقون ما يقرب من 20 مليار جنيه سنويًا على شراء السجائر، وهو مبلغ يكفي لبناء مدينةسكنية كاملة أو تمويل برامج التعليم والصحة في البلاد، لكن الآن، وبفضل هذا القرار التاريخي، ستتم توفير هذه الأموال الضخمة وإعادة استثمارها في مشاريع تنموية مهمة، وذلك فقط لأن المدخنين قرروا قطع الوصال مع أعقاب السجائر والشيشة.

وفي النهاية، تم الإعلان عن أن تاريخ اليوم هو الأول من أبريل، وماقرأته أعلاه ليس سوى كذبة أبريل، فقد وصل حجم استهلاك المصريينمن السجائر بما يتراوح بين 90 و95 مليار سجارة سنويًا، بمتوسط 7.5 مليار سيجارة شهريًا، بحسب تصريحات هاني أمان، الرئيسالتنفيذي للشركة الشرقية ايسترن كومباني.

 (تاريخ اليوم هو الأول من أبريل، وما قرأته أعلاه ليس سوى كذبة أبريل)

التدخين كذبة أبريل إحصائيات شراء السجائر الشرقية إيسترن كومباني للدخان حجم استهلاك السجائر

مواد متعلقة

الدراما المصرية تفرض حضورها عالميًا.. ومسلسل الحشاشين يتصدر التريند

مسلسل نورة.. فتاة طموحة يدعمها رواد السوشيال ميديا (تحليل بيانات)

بدون سابق إنذار.. قضايا أسرية جريئة تشعل السوشيال ميديا (تحليل بيانات)

بالتزامن مع عرض مسلسل مليحة.. القضية الفلسطينية تتصدر المشهد من جديد (تحليل بيانات)

الجمهور يضحك على مغامرات "فراولة".. والإسكندرية الأعلى بحثًا (تحليل بيانات)

"جودر" يتصدر التريند ويُثير الجدل بين رواد السوشيال ميديا (تحليل بيانات)

"يحيي وكنوز" يأسر المشاهدين عبر السوشيال ميديا (تحليل بيانات)

"محارب" يثير الجدل وتفاعل الجمهور معه على السوشيال ميديا (تحليل بيانات)

الأكثر قراءة

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

أول تحرك أمنى عقب رصد فيديو مشاجرة البنات فى ستاربكس بالتجمع الخامس

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

المفتى: قيمة زكاة المال المودع فى البنك هى 10% قياسًا على زكاة الزروع

مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك بحكم قضائى.. والتنفيذ بعد العيد

انخفاض كبير فى أسعار جميع أنواع اللحوم.. الكيلو بـ160 جنيهًا قائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

محمد الراعي

لعب وفن وخناقات ومنشطات فى رمضان

منى رجب

تحفة «إمبراطورية ميم»..  ‪كيف دخل خالد النبوى إلى كل البيوت المصرية؟

محمود خليل

هتاف الصائمين الصامتين

وائل لطفي

عهد جديد

صور

أجواء رمضان فى المعز

مباراة الزمالك وفيوتشر

وجبات أحمد يونس: صومًا مقبولاً وإفطار شهيًا

محطة تل أبيب

المزيد

القسام تستهدف قوة إسرائيليّة فى كمين مركب بقذيفة "الياسين 105"

نتنياهو على حافة الهاوية مع استئناف مفاوضات مصر.. احتجاجات داخلية وأزمة تجنيد

عاجل|اجتماع "حفظ ماء الوجه" لاجتياح رفح.. نتنياهو يتودد لـ أمريكا لتنفيذ "الكارثة"