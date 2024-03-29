الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

بدون سابق إنذار.. قضايا أسرية جريئة تشعل السوشيال ميديا (تحليل بيانات)

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

نجح مسلسل "بدون سابق إنذار" في جذب انتباه الجمهور وإثارة الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتناول قضايا اجتماعية حساسة تمس الواقع المعيشي للأسرة المصرية المعاصرة. 

قصة المسلسل

يروي المسلسل قصة الزوجين مروان وليلى، اللذان يواجهان تحديات في علاقتهما الزوجية، حتى تصل الأمور إلى طريق مسدود، غير أن الصدمة الكبرى تأتي عندما يكتشفان إصابة ابنهما بمرض خطير كسرطان الدم، ما يضطرهما للتماسك من جديد ومواجهة الأزمة معًا.

وأثار المسلسل ردود فعل متباينة على مواقع التواصل، حيث رأى البعض أنه يعكس واقعًا مريرًا للعلاقات الزوجية المتصدعة وتداعياتها على الأسرة، بينما انتقده آخرون لطريقة تناوله للموضوع بشكل مبالغ فيه، في حين نجح المسلسل في إشعال نقاشات ساخنة حول قضايا أسرية وصحية شائكة.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال الخميس، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

"المنيا" الأكثر بحثًا عن "بدون سابق إنذار "

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 6:40 مساءً بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال الساعات الماضية، جاءت محافظة المنيا بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الأسكندرية بموجب 42 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة القاهرة بموجب 29 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محاظة الجيزة بموجب 20 عملية بحث في الدقيقة.

41% يغردون عن "بدون سابق إنذار "

باستخدام أداة "Tweet blinder"،حظيت التغريد بالصور واللينكات بالنسبة الأكبر خلال الخميس، والحديث عن مسلسل "بدون سابق إنذار "، وذلك بنسبة 41%، يليها التغريدات المُعاد نشرها بنسبة 38.5%،يليها التغريدات المكتوبة بنسبة 18.5%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 2.5%.

1383 مغرد يتفاعلون مع 76 منشورًا عن "بدون سابق إنذار "

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل الخميس، في البحث والحديث عن مسلسل "بدون سابق إنذار "، وصل إلى حوالي 76 منشور، من 27 حسابات وتفاعل معه 1383 مغرد.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة أندرويد في الصدارة بنسبة 38%، ثم أجهزة أيفون بنسبة 32%، ثم أجهزة الكمبيوتر بنسبة 24%.

موعد عرض المسلسل 

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC فى تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة فى الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

أبطال المسلسل

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل بدون سابق إنذار وهم: آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، وهو من تأليف عمار صبري، وإخراج هاني خليفة.

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