فتحت مسلسل نورة للأطفال الباب واسعًا للنقاشات المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقت قصته الملهمة للفتاة الصغيرة الطموحة ترحيبًا كبيرًا من الجمهور.

ويتناول الكرتون قصة الفتاة "نورة" التي تحلم بتحقيق طموحاتها في الحياة، فتجد الدعم الكامل من عائلتها التي تساعدها على تخطي كل الصعوبات وتشجعها على مواصلة المسيرة دون الخوف من الفشل.

مسلسل نورة.. فتاة طموحة يدعمها رواد السوشيال ميديا (تحليل بيانات)

وأثارت الرسالة الإيجابية التي تصدرها مسلسل نورة إعجاب المتابعين على السوشيال ميديا، حيث رأوا فيه دفعة معنوية للأطفال لمواجهة تحديات الحياة وتحقيق أحلامهم بثقة، كما أشاد الآباء بالقيم الأسرية السامية التي يروجها العمل، ونجح في ترك بصمة إيجابية وإلهام الأطفال وأسرهم على حد سواء.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم السبت، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

"شمال سيناء" الأكثر بحثًا عن "نورة "

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 09:52 بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

41% يغردون عن "نورة "

باستخدام أداة "Tweet blinder"،حظيت التغريدات المُعاد نشرها بالنسبة الأكبر خلال اليوم، السبت، والحديث عن مسلسل "نورة "، وذلك بنسبة 74%، يليها التغريدات بالصور واللينكات بنسبة 17.5%،يليها الردود على التغريدات نشرها بنسبة 6%، وفي المرتبة الأخيرة التغريدات المكتوبة بنسبة 3%.

2600 مغرد يتفاعلون مع 63 منشور عن “نورة”

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، السبت، في البحث والحديث عن مسلسل "نورة"، وصل إلى حوالي 63 منشورًا، من 50 حسابًا وتفاعل معه 2695 مغردًا.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة أندرويد في الصدارة بنسبة 63%، ثم أجهزة أيفون بنسبة 33%، ثم أجهزة الكمبيوتر بنسبة 3%.

موعد عرض المسلسل

يعرض مسلسل الأنيميشن "نورة"، مساءً على قناة "cbc" في تمام الساعة 5:45 مساء، ويأتي موعد الإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء.

والمسلسل من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المستوحى من الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

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