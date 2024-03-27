بالزامن مع عرض مسلسل مليحة.. القضية الفلسطينية تتصدر المشهد من جديد (تحليل بيانات)

أثار مسلسل مليحة ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بسبب تناوله للقضية الفلسطينية بطريقة جريئة ومبتكرة، والتي تعتبر أحدث الأعمال الدرامية المصرية بعد عملية طوفان الأقصى.

قصة مسلسل مليحة

وتتناول أحداث المسلسل قصة مليحة الفتاة الفلسطينية التي تركت قطاع غزة مع جديها بعد تدمير منزلهم من قبل قوات الاحتلال خلال انتفاضة عام 2000، لتجد نفسها في ليبيا قبل محاولة العودة إلى فلسطين بمساعدة الضابط "أدهم".

ومنذ الحلقات الأولى، شهد هاشتاج #مليحة إقبالاً كبيرًا من رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل المشاهدون بشكل واسع مع القضايا التي يطرحها المسلسل والمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأشاد بعض المتابعين بشجاعة العمل في تسليط الضوء على واقع الاحتلال والتهجير القسري،كما رحب عدد من الناشطين الفلسطينيين بالمسلسل واعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح لإحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدرامية.

على الجانب الآخر، أثنى العديد من المعلقين على الأداء البارز للنجمة التي جسدت شخصية "مليحة" وقدرتها على نقل المعاناة الحقيقية للشعب الفلسطيني بشكل مقنع.

وبشكل عام، نجح مسلسل "مليحة" في إثارة الجدل وتحريك المياه على السوشيال ميديا، سواء لدى المؤيدين أو المنتقدين، وهو ما قد يضمن له متابعة جماهيرية واسعة على أمل معرفة نهاية مسار شخصياته.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم الأربعاء، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

"الإسماعيلية" الأكثر بحثًا عن مسلسل مليحة

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 17:09 مساءً بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال الساعات الماضية، جاءت محافظة الإسماعيلية بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة قنا بموجب 70 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة القليوبية بموجب 40 عملية بحث في الدقيقة، وبعدها محاظة الغربية بموجب 34 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الجيزة بموجب 33 عملية بحث في الدقيقة.

60% يغردون عن مسلسل مليحة

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظيت التغريدات المُعاد نشرها بالنسبة الأكبر خلال اليوم، الأربعاء، والحديث عن مسلسل مليحة ، وذلك بنسبة 60.5%، يليها التغريد بالصور واللينكات بنسبة 30.5%،يليها التغريدات المكتوبة بنسبة 7.5%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات بنسبة 2%.

7763 مغرد يتفاعلون مع 222 منشور عن مسلسل مليحة

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل مليحة ، وصل إلى حوالي 30 منشور، من 16 حسابات وتفاعل معه 63 مغرد.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة أندرويد في الصدارة بنسبة 45%، ثم أجهزة الكمبيوتر بنسبة 27%، ثم أجهزة أيفون بنسبة 18%.