مؤلفة مسلسل مليحة: نوصل رسالة دعم للشعب الفلسطينى

قالت مؤلفة مسلسل "مليحة" رشا الجزار، إن المسلسل استغرق 4 أشهر عمل بشكل متواصل وتمت إعادة الكتابة، متابعة: "كان نفسنا نصل لأفضل تصور ممكن في الكتابة، وأفضل شيء في التنفيذ وكل شيء".

وأضافت "الجزار" في مداخلة لبرنامج "التاسعة" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "يا رب نكون قدرنا نقدم عمل فني يليق بالمشاهد المصري والعربي".

وأشارت إلى أن مسلسل "مليحة" يوصل على رسالة دعم للشعب الفلسطيني بأبسط الأدوات، موضحة أن الحلقة الثانية أذيعت اليوم.

وتابعت: "شعرنا بتعبنا ومجهودنا بتقديم رسالة واضحة من خلال المسلسل، ويارب باقي الحلقات تكون عند حسن ظن الجميع".