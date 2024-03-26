"يحيي وكنوز" يأسر المشاهدين عبر السوشيال ميديا (تحليل بيانات)

في ظل حالة الترقب التي سبقت عرض مسلسل "يحيي وكنوز"، نجح هذا العمل الكرتوني في إثارة ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي منذ بدايات عرضه في الموسم الأول له منذ سنين، ولا يزال يأسر الصغار والكبار في الموسم الثالث له هذا العام.

قصة المسلسل

ويأخذ المسلسل المشاهدين في رحلة مغامرة شيقة عبر الحضارات القديمة، حيث يلتقي البطلان يحيى وكنوز بشخصيات تاريخية مثل الملكة كليوباترا في مصر القديمة، قبل أن ينتقلا إلى بلاد الشام لمواجهة المزيد من التحديات في عصر الحضارة الرومانية.

وأشاد البعض بالأفكار الإبداعية والمغامرات المثيرة التي يمر بها الأبطال، حيث نجح في جذب انتباه شريحة واسعة من الجمهور الذين يتابعون أحداثه بشغف على أمل مشاهدة المزيد من المغامرات والمفاجآت في الحلقات المقبلة.

ومن خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، خلال اليوم الإثنين، وجدنا أن هذا العمل ضمن الأعمال المتصدرة قوائم البحث عبر السوشيال ميديا، وفي السطور التالية نقوم بتحليل تلك التفاعلات، والتي يتم تحديثها كل دقيقة من خلال الأدوات التي قمنا باستخدامها.

"الإسماعيلية" الأكثر بحثًا عن "يحيي وكنوز "

وباستخدام أداة "Google Trend"، وصلت ذروة البحث في الساعة 2:24 مساءً بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة.

وبحسب ترتيب المحافظات التي تبحث عن نفس المسلسل خلال الساعات الماضية، جاءت محافظة الإسماعيلية بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم محافظة الجيزة بموجب 10 عمليات بحث في الدقيقة، وبعدها محافظة القاهرة بموجب 5 عمليات بحث في الدقيقة.

79% يغردون عن "يحيي وكنوز "

باستخدام أداة "Tweet blinder"، حظيت التغريدات المُعاد نشرها بالنسبة الأكبر خلال اليوم، الإثنين، والحديث عن مسلسل "يحيي وكنوز "، وذلك بنسبة 78.5%، يليها التغريد بالصور واللينكات بنسبة 20.5%، وفي المرتبة الأخيرة الردود على التغريدات والتغريدات المكتوبة بنسبة 0.5%.

310 مغرد يتفاعلون مع منشورات عن "يحيي وكنوز "

باستخدام أداة Keyhole وجدنا أن التفاعل اليوم، في البحث والحديث عن مسلسل "يحيي وكنوز "، وصل إلى حوالي 5 منشورات، من 4 حسابات وتفاعل معه 310 مغردين.

وبالبحث عن أكثر الأجهزة المستخدمة للبحث عن المسلسل، جاءت أجهزة أيفون في الصدارة بنسبة 60%، ثم أجهزة الكمبيوتر والأندرويد بنسبة 20%.

موعد عرض المسلسل

ويعرض مسلسل يحيي وكنوز الموسم الثالث يوميًا على شاشة قناة dmc حصريًا فى تمام الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

أبطال المسلسل

ومسلسل يحيي وكنوز من بطولة عصام السقا، الطفلان إياد الجندي وبثينة هاني، علاء مرسي، ريهام عبدالغفور، ياسر الطوبجي، وإخراج محمد عيد، وتأليف محمد عدلي.