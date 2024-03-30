طريقة عمل القطايف في رمضان 2024.. وطريقة الحشو

طريقة عمل القطايف.. من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة في شهر رمضان حيث تعد واحدة من ألذ وأشهر الحلويات الشرقية الرمضانية وأطعمها مذاقا.

القطايف تعمل على إمداد الجسم بالمزيد من الطاقة، ولهذا فهي رائع في شهر رمضان لتعويض الطاقة التي يخسرها الصائم طوال فترة الصيام، واليوم نقدم لك طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل بدلًا من شرائها من الخارج ولها العديد من الوصفات نقدم لكم فيما يلي منها طريقة عمل القطايف.

طريقة عمل القطايف

جاءت طريقة عمل القطايف في الحلويات الشرقية والتي تمد الجسم بالمزيد من الطاقة خلال شهر رمضان كما يلي:-

مكونات عجين عمل القطايف

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

2-ثلاث أكواب وربع من الماء.

3-ثلاث ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكونات حشوة القطايف

1-كمية من الجوز.

2-كمية من جوز هند.

3-كمية من السكر الأبيض.

4-جبنة بيضاء حلوة المذاق.

5-كمية من القرفة.

مكونات وتجهيز قطر القطايف

1-كوب من الماء.

2-كوبين من السكر الأبيض الناعم.

3-ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

4-شريحة من الليمون الحامض.

طريقة التحضير والإعداد القطايف:

1-يتم المزج بين كل من الدقيق والماء والبيكنج بودر معًا وخلطهم خلطًا جيدًا.

2-يتم الخلط إلى الحصول على العجينة السائلة المناسبة.

3-يتم وضع صينية على النار المتوسطة الحرارة، وتترك إلى أن تسخن تمامًا.

4-يتم وضع دوائر من العجينة في الصينية، وتترك على الصينية إلى تمام النضج، ثم ترفع وتترك جانبًا إلى أن تبرد.

طريقة تجهيز القطايف

1-يتم تحضير الحشوة، وهذا بتفتيت الجوز جيدًا، ثم إضافة كل من السكر وجوز الهند والقرفة إلى ما سبق ويتم الخلط جيدًا.

2-يتم تحضير حشوة الجبنة وهذا بالمزج بين كل من قطع الجبنة البيضاء الحلوة والقليل من السكر الأبيض الناعم معًا خلطًا جيدًا.

3-يتم أخذ دوائر القطايف واحدة تلو الأخرى، ويتم حشوها إما بحشوة الجوز، أو حشوة الجبنة.

4-يتم إحكام غلق القطايف جيدًا، ثم يتم قلي القطايف في الزيت الساخن فى مقلاة على النار.

5-اغمسي القطايف في القطر البارد.

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