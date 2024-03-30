يترقب المسلمون موعد استطلاع هلال شوال 1445 في مصر وفقا لدار الإفتاء من قبل الملايين من موظفي القطاع العام والخاص حيث يحصلون في عيد الفطر المبارك على اجازة مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل الصمري.

موعد استطلاع هلال شوال 1445 في مصر وفقا لدار الإفتاء

موعد استطلاع هلال شوال 1445 في مصر وفقا لدار الإفتاء سيكون يوم الاثنين الموافق 29 من شهر رمضان 1445 الموافق يوم 8 ابريل 2024 وحسب التوقعات الفلكية يكون شهر رمضان هذا العام تاما كاملا، مما يعني أن موعد عيد الفطر المبارك 1 شوال 2024 يبدأ يوم الأربعاء 10 أبريل، لأن الثلاثاء 9 أبريل سيأتي متمما للشهر الفضيل، على أن يكون الأول من شوال موافقا ليوم الأربعاء 10 أبريل.

رؤية هلال شوال 1445

ومن المقرر أن تقوم دار الإفتاء باستطلاع هلال شوال يوم الإثنين 29 رمضان 1445، بينما وفقا لتقديرات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية فإن الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون الأربعاء الموافق الأول من شوال 1445/ 10 أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

أول أيام عيد الفطر 2024

وما زال تحديد تاريخ عيد الفطر 2024 خاضعا لرؤية الهلال، وإعلانها رسميا يصدر من دور الفتوى في مختلف بلاد المسلمين في مصر سيكون يوم الأربعاء غرة شهر شوال 1445يوم 10 أبريل 2024 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقدمت دار الإفتاء المصرية شرحًا بسيطًا وميسرًا حول كيفية حساب زكاة الفطر وقيمتها لهذا العام، وقد تم توضيح ذلك على صفحتها بلغة سهلة وبسيطة.

وأوضحت الدار في تعليق آخر أنها اعتمدت رأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقدًا بدلًا من الحبوب، وذلك لتيسيرها على الفقراء في تلبية احتياجاتهم. وحددت دار الإفتاء أن قيمة زكاة الفطر لهذا العام بحد أدنى قدرها 35 جنيهًا، أما فدية الصوم، فقد حددت الدار الحد الأدنى لها بـ30 جنيهًا للعاجزين عن الصيام بشكل شرعي مستمر ومعتبر.

والجدير بالذكر أن قيمة زكاة الفطر كانت 15 جنيهًا في رمضان 2022، وارتفعت إلى 30 جنيهًا في رمضان 2023، وصعدت إلى 35 جنيهًا في هذا العام.

وفيما يتعلق بفدية الصوم، فقد كان الحد الأدنى لها 20 جنيهًا في رمضان 2023، وزاد إلى 30 جنيهًا في هذا العام.

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