السبت 30 مارس 2024
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أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان 2024

أفضل الأعمال في العشر
أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان 2024

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان 2024، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

 

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الامر :

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان 2024

 

أجابت دار الإفتاء الصمرية عن أحد الاسئلة الموجهة لها من المواطنين من خلال موقعها الإلكترونى وكان السؤال يدور حول أحب وأفضل الأعمال خلال العشر الآواخر من شهر رمضان الكريم وكانت الإجابة كالتالى : .

الإنفاق

أكدت  دار الإفتاء المصرية ، أن الإنفاق من أفضل الأعمال  فى العشر الإواخر من رمضان ، 

وضفت دار الإفتاء الإنفاق بأنه    سبب في نجاة الإنسان من الخزي في الدنيا والآخرة، واستشهدت بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: "صنائع ‌المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تُطفئ غضبَ الربِّ، وصِلَةُ الرَّحِم تزيد في العمر".

 

الاجتهاد فى الدعاء 

وعلى صعيد متصل استكملت دار الإفتاء حديثتها عن أفضل الأعمال فى العشر الآواخر من رمضان وحثت من خلال مانشرته على موقعها على ضرورة الدعاء والاجتهاد فيه 

وأشارت إلى ضرورة الإلحاح واليقين خاصة في هذه الأيام المباركة التي فيها ليلة القدر.

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الأعتكاف

وأشارت دار الإفتاء إلى أهمية الأعتكاف فى هذه الأيام العشرة المباركة مشيرة إلى حديث ا عائشة -رضي الله عنها-: (أن النبي، صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده).

وأضافت وكان النبي، صلى الله عليه وسلم يداوم على الاعتكاف في هذه الليالي حتى توفى.

تحرى ليلة القدر

وأوضحت دار الإتاء المصرية على ضرورة تحرى ليلة القدر فى العشر الآواخر من رمضان واستقبالها بالصلاة والقيام والتهجد لما لها من بركة تعادل ألف شهر ، مستشهدة بقوله تعالى : "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلفِ شَهْرٍ" (القدر:1-3).

وأشارت كذلك إلى قوله سبحانه :"إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ" (الدخان: 3-5).

وعلى صعيد متصل استشهدت دار الإفتاء بحديث النبى حول خصوصية ليلة القدر وأوردت حديث النبى الذى قال فيه عليه الصلاة والسلام  : "تحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في العشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ" (متفق عليه).

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