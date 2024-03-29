خالد الجندي: الأعمال الصالحة تجعل للإنسان وزنًا أمام الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المركز الأعلى للدراسات الإسلامية، إن الأعمال الصالحة وحدها هي من تجعل للإنسان ثقل ووزن أمام الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك أن الجبال يوم القيامة لن يكون لها وزنًا على الإطلاق.

غرور الإنسان الزائف

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه يحذر الإنسان من الغرور في الصحة أو المناصب أو المال أو العلم أو الجاه أو الوسامة، معلقا بالقول: "كله زائل لا قيمة له"، كله سيأتي إلى الله فى حال هلع وخوف، إذا كانت الملائكة واقفة خايفة، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا".

اللهو عن الذكر

وتابع: “الإنسان الذي ينسى الآخرة ولحظة دخوله القبر هو الذي يدخل في حالة الإلهاء عن النهاية الحقيقية، ولهذا على الجميع الإكثار من الأعمال الصالحة لأنها طريق النجاة الوحيد من عذاب القبر وعذاب الآخرة”.