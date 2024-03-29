مسلسل سر المسجد.. كيف نهى الإسلام عن التكبر

تناول مسلسل سر المسجد نهي الدين الإسلامي عن التكبر مستشهدًا بحديث نبوي شريف ، حيث حث الإسلام على التواضع حتى تسود المحبة ين الناس والتعاون على فعل الخير، ونهى عن التكبر والخيلاء والتعالي لأن ذلك يتنافى مع الأخلاق الإسلامية.

التكبر

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكبر، حيث قال: “يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي”، وقال: “ا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، فقال: إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس”، وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “احتجت الجنة والنار، فقالت النار: فيّ الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، وكليكما علي ملؤها”.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 20

تعرض الحلقة 20 من مسلسل سر المسجد غدًا السبت، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

يهمك أيضا:

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.