الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد.. كيف نهى الإسلام عن التكبر

سر المسجد
سر المسجد

تناول مسلسل سر المسجد نهي الدين الإسلامي عن التكبر مستشهدًا بحديث نبوي شريف ، حيث حث الإسلام على التواضع حتى تسود المحبة ين الناس والتعاون على فعل الخير، ونهى عن التكبر والخيلاء والتعالي لأن ذلك يتنافى مع الأخلاق الإسلامية.

 

التكبر

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التكبر، حيث قال: “يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي”، وقال: “ا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، فقال: إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس”، وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “احتجت الجنة والنار، فقالت النار: فيّ الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم، فقضى الله بينهما إنك الجنة أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، وكليكما علي ملؤها”.

 

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 20

 

تعرض الحلقة 20 من مسلسل سر المسجد غدًا السبت، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

 

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

يهمك أيضا:

وتدور أحداث  كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

مسلسل سر المسجد أحداث الحلقة 19

تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين

مسلسل سر المسجد سر المسجد قصة مسلسل سر المسجد ابطال مسلسل سر المسجد قنوات عرض مسلسل سر المسجد كرتون رمضان كرتون كرتون رمضان 2024 شهر رمضان رمضان 2024 دراما رمضان 2024 رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان, قنوات عرض مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

تفاصيل مسلسل سر المسجد الحلقة 18

مسلسل سر المسجد الحلقة 18.. كيف يجب أن يختار المسلم صديقه؟

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

رمضان صبحى يعطل مفاوضات بيراميدز.. هل ينضم جناح السماوى للزمالك؟

رئيس إذاعة القرآن الكريم يكشف ملابسات عدم بث صلاة الجمعة (خاص)

بيراميدز يحصل على توقيع لاعب الزمالك.. هذا موعد الإعلان الرسمى 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

(جودر).. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"