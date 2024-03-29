الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد أحداث الحلقة 19

سر المسجد
سر المسجد

نجح أبطال مسلسل سر المسجد في الحلقة 19 في الحصول على الرمز من أشعب، بعد أن أقنعوه بمرض القرد ميمو المعدي، فخاف وترك لهم الرمز وأمر برحيلهم.

تفاصيل مسلسل سر المسجد الحلقة 18

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 19

 

أكد الشيخ صلاح للأطفال أن الإسلام، دين يرفض صفة التكبر في المرء المسلم، وأن العبد المتواضع أحب إلى الله، كما أكد على ضرورة مساواة الصف في المسجد من آداب الصلاة، وحاول الأبطال ياسين وسيف مساعدة رجل فقير لا يجد الطعام وأحضروا له الماء، والطعام، وطلب منهم رد الجميل، بأن قال لهم مكان رمز جديد لتطبيق سر المسجد.

 

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 20

 

تعرض الحلقة 20 من مسلسل سر المسجد غدًا السبت، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

 

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث  كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

يهمك أيضا:

تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 19.. جوني يرضخ لابتزاز "فروحة"

مسلسل سر المسجد, سر المسجد موعد عرض سر المسجد, موعد عرض مسلسل سر المسجد موعد اعادة مسلسل سر المسجد قصة مسلسل سر المسجد ابطال مسلسل سر المسجد قنوات عرض سر المسجد, قنوات عرض مسلسل سر المسجد موعد مسلسل سر المسجد كرتون, كرتون رمضان, كرتون رمضان 2024, مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024, رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024, المتحدة دراما رمضان دراما رمضان 2024, شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤, رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024, مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤, رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان, القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض سر المسجد الحلقة الـ 6

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

هل الجاثوم حقيقى؟.. رد صادم من الدكتور على جمعة

رمضان صبحى يعطل مفاوضات بيراميدز.. هل ينضم جناح السماوى للزمالك؟

رئيس إذاعة القرآن الكريم يكشف ملابسات عدم بث صلاة الجمعة (خاص)

بيراميدز يحصل على توقيع لاعب الزمالك.. هذا موعد الإعلان الرسمى 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

(جودر).. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل اغتيال نائب قائد وحدة الصواريخ بـ"حزب الله"