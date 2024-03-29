مسلسل سر المسجد أحداث الحلقة 19

نجح أبطال مسلسل سر المسجد في الحلقة 19 في الحصول على الرمز من أشعب، بعد أن أقنعوه بمرض القرد ميمو المعدي، فخاف وترك لهم الرمز وأمر برحيلهم.

مسلسل سر المسجد تفاصيل الحلقة 19

أكد الشيخ صلاح للأطفال أن الإسلام، دين يرفض صفة التكبر في المرء المسلم، وأن العبد المتواضع أحب إلى الله، كما أكد على ضرورة مساواة الصف في المسجد من آداب الصلاة، وحاول الأبطال ياسين وسيف مساعدة رجل فقير لا يجد الطعام وأحضروا له الماء، والطعام، وطلب منهم رد الجميل، بأن قال لهم مكان رمز جديد لتطبيق سر المسجد.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 20

تعرض الحلقة 20 من مسلسل سر المسجد غدًا السبت، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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