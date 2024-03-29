الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بقتل شخص بسلاح أبيض في حلوان

المتهم
المتهم

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لتعديه على آخر بسلاح أبيض مما أودى بحياته في منطقة حلوان.

وتبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفي بمحل جزارة بدائرة القسم.

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وبالانتقال والفحص، تبيّن حدوث مشادة كلامية بين (مالك محل جزارة - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة") و(عامل بمحل جزارة - مقيم بدائرة القسم "توفى متأثرًا بإصابته") وذلك بسبب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كلٌ منهما على الآخر بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء، نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها ووفاة أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث القاهرة منطقة حلوان قسم شرطة حلوان مديرية امن القاهرة محل جزارة

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