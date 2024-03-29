تجديد حبس المتهمين بالشروع فى قتل زوج شقيقتهما حرقًا بالغربية

قرر القاضي الجزئي بمحكمة قطور الجزئية التابعة لمحافظة الغربية، تجديد حبس المتهمين بإشعال النيران في زوج شقيقتهما 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن ألقيا عليه مادة حارقة "بنزين"، على خلفية نشوب مشادة كلامية بينه وبينهما، بقرية خباطة أمام منزل الزوجة، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الشروع في قتل المجنى عليه.

تفاصيل الواقعة.. تلقي اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مستشفى قطور المركزي بوصول جبريل على أبواليزيد "سائق" مقيم بعزبة أمين بمحلة مسير مركز قطور، مصابًا بحروق شديدة في الوجه والكفين وأنحاء متفرقة من الجسد، وتم تشكيل فريق بحث للتحري حول ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن وراء الواقعة شقيقى زوجة المتهم وهما عمرو أ ص "نجار"، ومحمد "صاحب محل أعلاف"، ومقيمين بقرية خباطة بقطور، وأنهما استغلا حضور المجني عليه للمنزل لتوصيل أولاده وتركهم عند منزل أسرة زوجته التي تركت المنزل لخلافات أسرية.

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة شنط السيدات

وفى سياق متصل، تمكنت مباحث قسم أول طنطا القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة شنط السيدات أثناء قيادتهن الدراجات النارية وبحوزتهم عدد كبير من أجهزة المحمول والشنط الحريمى.

كان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد محمد عاصم مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الكفراوى، رئيس مباحث قسم أول طنطا من ضبط تشكيل عصابى مكون من شخصين تخصصا فى سرقة شنط السيدات عن طريق الخطف بواسطة دراجة نارية، وبحوزتهم 15 شنطة و15 هاتفًا محمولًا، وجرى إعادة المسروقات للمجنى عليهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.