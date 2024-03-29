عاجل| الموساد الإسرائيلى يترنح.. تفاصيل خلافات حادة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تفاصيل خلافات حادة وقاسية بين رئيس الموساد دافيد برنياع وممثل الجيش في المفاوضات نيتسان ألون حول صفقة تبادل المحتجزين.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، وفقا لتصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن الصلاحيات التي حصل عليها الوفد المفاوض تشمل أعداد المحتجزين في صفقة التبادل وإعادة انتشار الجيش.

كما أكد الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو منع رئيس الموساد من إبلاغ الوفد المفاوض بحجم الصلاحيات الممنوحة إليه.