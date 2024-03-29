الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عاجل| الموساد الإسرائيلى يترنح.. تفاصيل خلافات حادة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

تبادل المحتجزين
تبادل المحتجزين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تفاصيل خلافات حادة وقاسية بين رئيس الموساد دافيد برنياع وممثل الجيش في المفاوضات نيتسان ألون حول صفقة تبادل المحتجزين.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي، وفقا لتصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن الصلاحيات التي حصل عليها الوفد المفاوض تشمل أعداد المحتجزين في صفقة التبادل وإعادة انتشار الجيش.

كما أكد الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو منع رئيس الموساد من إبلاغ الوفد المفاوض بحجم الصلاحيات الممنوحة إليه.

الموساد صفقة تبادل المحتجزين تبادل المحتجزين خلافات حادة وسائل اعلام إسرائيلية

مواد متعلقة

مؤلفة مسلسل مليحة: الهجوم الإسرائيلى على العمل يؤكد أنه حقيقى وسعداء بانزعاجهم

"القاهرة الإخبارية": مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى بلدة البازورية جنوبى لبنان

اليابان: ننسق مع "أونروا" لاستئناف تمويلنا للوكالة الأممية قريبًا

أوكرانيا: قواتنا الجوية دمرت 26 صاروخًا و58 مسيرة روسية

"القاهرة الإخبارية": روسيا تستهدف 3 محطات للطاقة الحرارية فى أوكرانيا

ليلة ساخنة فى الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا حدث فى كييف؟

الشيخ ياسين التهامى يحيى حفلًا بدار الأوبرا المصرية (بث مباشر)

مصطفى بكري يكشف حقيقة تعيين نائب للرئيس بعد أداء اليمين الدستورية

الأكثر قراءة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

عاجل| الموساد الإسرائيلى يترنح.. تفاصيل خلافات حادة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

عاجل | زلزال الإسكندرية.. ضرب فى اليونان وشعر به أهل "عروس المتوسط"

عاجل.. هطول أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

مؤلفة مسلسل مليحة: الهجوم الإسرائيلى على العمل يؤكد أنه حقيقى وسعداء بانزعاجهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

محاسن السنوسي

دراما منتصف العمر

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

تراجع حاد فى شعبية نتنياهو لصالح بينى جانتس

شهداء وجرحى فى اليوم الـ175 من العدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة

واجه الغضب الأمريكى بمفرده.. ماذا حدث لوزير الدفاع الإسرائيلى فى واشنطن؟