الجمعة 29 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصطفى بكري يكشف حقيقة تعيين نائب للرئيس بعد أداء اليمين الدستورية

مصطفى بكري
مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك معلومات تتردد حول تعيين نائب لرئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية، لافتا إلى أن كل هذه المعلومات توقعات ليس أكثر.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”: "الوزارة الجديدة ستشهد انضمام عدد من الشباب، وتغيير عدد من الوزراء ممن تحملوا المسئولية في التعديل الأخير سيتم تغييرهم".

وأضاف: "التغيير سيشمل بعض وزراء المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الرئيس سيلقي خطابا أمام مجلس النواب بعد أداء القسم في 2 أبريل المقبل، وخطابه سيكون كاشفا للمرحلة القادمة وتداعياتها.

وأوضح أن الرئيس السيسي سيرفع علم مصر على العاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.

مصطفى بكرى نائبا لرئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية الرئيس السيسي بكري

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