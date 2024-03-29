مؤلفة مسلسل مليحة: الهجوم الإسرائيلى على العمل يؤكد أنه حقيقى وسعداء بانزعاجهم

أكدت الكاتبة رشا الجزار مؤلفة مسلسل مليحة، أن صناع العمل قصدوا الدمج بين الخط الوثائقي والدرامي، من خلال "الأفان تتر"، قائلة: "اخترنا الوقوف على حقيقة الصراع الإسرائيلي خاصة مع أجيال لم تكن تعرف كثيرًا عن البعد التاريخي لهذا الصراع من البداية".

وحول توقع النجاح، قالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "الحمدلله إحنا فرحانين برد الفعل وكان أقصى طموحنا دعم إخواتنا وأشقائنا ونلمس قلوب الناس بحاجة صادقة وفكرة قبول الناس للفكرة والتفاعل مع رسالة المسلسل هو ده النجاح".

وأضافت: كنت شايفة إن فترة 2012 أنسب وقت تبدأ منه الأحداث، لأنها فترة مناسبة جدًا عشان نبدأ رحلة مليحة وقت الانتفاضة الثانية عام 2000 اضطروا للنزوح إلى ليبيا، وكان أنسب وقت تبدأ فيها الأحداث 2012 لأنه وقت ثورات الربيع العربي اللي أجبرت عائلة "مليحة" ترجع أراضيها تاني ولولا الأحداث اللي حصلت في التوقيت ده مكنوش رجعوا أراضيهم".

وتابعت: "اشتغلنا على الورق كتير جدا واحنا عملنا 11 درافت من المسلسل وده رقم كبير جدا، كنا حريصين الشغل على الورق بشكل أفضل وكنا شايفين ده أنسب تصور وصلناله لسرد الشخصيات اللي اشتغلنا عليها، مع التركيز على خطوط درامية".

وواصلت: "كان معانا باحث تاريخ وكان بيمدنا بأمور أرشيفية وشال من علينا جزء كبير من مراجعة الكثير من الأمور التاريخية".

وحول الهجوم الإسرائيلي على العمل وصناعه، استطردت: "مكناش متوقعين ده يحصل ولكن سعداء برد الفعل، وده معناه إنهم في ترقب ومتوجسين من العمل، وكل مايزعجهم شيء يفرحنا، وهذا يثبت أن العمل حقيقي، هما بذلوا مجهود عشان تزييف الحقائق، من خلال منصات التواصل الاجتماعي والفنون، واحنا كان علينا واجب تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتوعية شبابنا، لأن إسرائيل عدونا الأول الاستراتيجي".

مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.