أوكرانيا: قواتنا الجوية دمرت 26 صاروخ و58 مسيرة روسية

أعلنت أوكرانيا، أن قواتها الجوية دمرت 26 صاروخا و58 مسيرة روسية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أعلنت روسيا، استهداف 3 محطات للطاقة الحرارية في أوكرانيا.

وكانت الإدارة العسكرية في منطقة كييف، أعلنت إنهاء حال التأهب الجوي بإسقاط جميع الأهداف الجوية في مشارف المقاطعة، كما وقعت انفجارات في كل من دنيبروبيتروفسك وتشيركاسي وخميلنيتسكي في أوكرانيا، حيث تحاول المضادات الجوية صد الهجوم الروسي.

وأكدت "القاهرة الإخبارية"، أن حاكم بيلجورود، أعلن إسقاط 15 هدفا جويا فوق المقاطعة دون وقوع إصابات، موضحا أن القصف الأوكراني أدى لتضرر مباني سكنية فقط.