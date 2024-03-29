الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اليابان: ننسق مع "أونروا" لاستئناف تمويلنا للوكالة الأممية قريبا

أونروا
أونروا

أعلنت اليابان، أنها تنسق مع  أونروا لاستئناف تمويلها للوكالة الأممية قريبا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

 فرنسا ستقدم أكثر من 30 مليون يورو لوكالة الأونروا

و كانت أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في باريس، أمس، أن فرنسا ستقدم أكثر من 30 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة هذا العام لدعم عملياتها وسط الحرب المدمرة في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، في تصريحات له، سنقوم بتقديم مساهماتنا مع ضمان استيفاء الشروط اللازمة للأونروا للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف.

ووفقا لـ “الجارديان”، لم يذكر متى سيتم سداد الدفعة التالية للوكالة، لكنه من المقرر أن يتم صرف الشريحة التالية في أبريل.

اليابان أونروا فلسطين غزة فرنسا

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