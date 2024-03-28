فرنسا تعلن تمويل "الأونروا" بـ 30 مليون يورو لدعم عملياتها في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في باريس أن فرنسا ستقدم أكثر من 30 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة هذا العام لدعم عملياتها وسط الحرب المدمرة في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، في تصريحات له، سنقوم بتقديم مساهماتنا مع ضمان استيفاء الشروط اللازمة للأونروا للقيام بمهامها بروح خالية من التحريض على الكراهية والعنف.

ووفقا لـ “الجارديان”، لم يذكر متى سيتم سداد الدفعة التالية للوكالة، لكنه من المقرر أن يتم صرف الشريحة التالية في أبريل.