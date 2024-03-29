الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الليلة.. برنامج "العودة إلى الجذور" يحتفي بسيرة الشاعر سمير الأمير

سمير الأمير
سمير الأمير

يحتفي برنامج العودة إلي الجذور والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالشاعر سمير الأمير، في فعالية جديدة من فعالياته وذلك باستاد المنصورة مساء اليوم الجمعة.

تفاصيل الاحتفاء بالشاعر سمير الأمير

ومن المقرر أن يشارك في احتفالية العودة إلي الجذور، بالحديث عن مسيرة الشاعر سمير الأمير، ومشواره الأدبي والإبداعي، الكاتب الروائي الكبير أحمد صبري أبو الفتوح عن تجربة الشاعر سمير الأمير في الشعر والنقد والترجمة.

علاقة قصيدته بتاريخ كتابة القصيدة العامية الحديثة

ويوضح "أبو الفتوح"، موقع الشاعر سمير الأمير بين شعراء جيله، وعلاقة قصيدته بتاريخ كتابة القصيدة العامية الحديثة منذ الشاعر فؤاد حداد وحتى الجيل الجديد.

يقدم الاحتفالية ويديرها القاص طارق العوضي، وتتضمن الأمسية  فقرة التكريم بكلمة تضمن ببلوجرافيا لأعمال سمير الأمير الشعرية والنقدية.

وكان برنامج العودة إلي الجذور، قد أطلق بمبادرة من الشاعر والباحث في التراث مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية،  لتكريم المبدعين والكتاب في أماكنهم ومدنهم حيث نشأوا وعاشوا .

إطلالة علي مسيرة سمير الأمير الإبداعية

يشار إلي أن سمير الأمير، شاعر عامية مصرية، كاتب ومترجم وناقد، صدر له العديد من الإبداعات الأدبية والتي تنوعت بين الأجناس الأدبية المتعددة. ففي مجال الشعر صدر له دواوين: “يصل ويسلم للوطن”، عن مشروع مكتبة الأسرة ــ ديوان “تفاصيل حلم ماكملش” عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ ديوان “أشعار عرب الدغايمة” والصادر عن دار الأدهم للنشر ــ “رباعيات زمان الكورونا” عن دار ميتابوك للنشر ــ ديوان “بالصدفة والقصد” عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ ديوان “اكتب هنا” عن دار الأدهم للنشر 

كما صدر للشاعر سمير الأمير في مجال الترجمة، كتاب “صراع القوي العظمي والعلاقات البريطانية ــ المصرية 1945 ــ 1956” عن دار ميتابوك 2023. وفي النقد صدر لـ سمير الأمير، كتاب “روايات وحكايات مصرية”.. جدل النصوص السردية والنص العام. الذي شارك به في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع العام الجاري. فضلا عن كتاب نقدي صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2021 تحت عنوان “شعر أو لا شعر .. مرتكزات اللغة واللغة والوجدان الشعبي والهوية”.

الشاعر سمير الأمير برنامج العودة إلى الجذور الشاعر مسعود شومان استاد المنصورة الرياضى الروائي أحمد صبري أبو الفتوح ديوان أشعار عرب الدغايمة

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. السلخ أول طريق الوصول إلي جنة "الصباح"

مسلسل الحشاشين.. أحداث توضح أوجه الشبه بين الحسنين "الصباح والبنا"

مسلسل "الحشاشين" الحلقة 18.. عمر الخيام يحفظ عهد الصداقة القديم مع "الصباح"

مسلسل الحشاشين هل ينجح "يحيي" في قطع رأس الأفعي "حسن الصباح"؟

الأكثر قراءة

مقتل جندى إسرائيلى وتسجيل 8 إصابات ميؤوس منها بغزة

عاجل| هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بالزيادة

قرار ألونسو يحدد مصير ليفربول وبايرن ميونخ فى الميركاتو

الموساد الإسرائيلى يترنح.. تفاصيل خلافات حادة بشأن صفقة تبادل المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

ماجد حبته

حماس فى طهران!

وائل لطفي

فى فيلم «موسى».. نتفليكس تخدع المشاهد

د.كريمة الحفناوى

يوم العزة والكرامة والأرض والحرية

محمد عبدالعزيز

ديوان الشعر المصرى.. مبادرة وطنية خالصة

صور

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

نجوم الأهلي والزمالك يخطفون الأضواء في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة حقوقية: حكم العدل الدولية "مؤشر واضح" على عدم التزام إسرائيل

صحيفة عبرية: خلافات حادة بين رئيس الموساد وممثل الجيش فى مفاوضات تبادل الأسرى

تراجع حاد فى شعبية نتنياهو لصالح بينى جانتس