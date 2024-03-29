الليلة.. برنامج "العودة إلى الجذور" يحتفي بسيرة الشاعر سمير الأمير

يحتفي برنامج العودة إلي الجذور والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالشاعر سمير الأمير، في فعالية جديدة من فعالياته وذلك باستاد المنصورة مساء اليوم الجمعة.

تفاصيل الاحتفاء بالشاعر سمير الأمير

ومن المقرر أن يشارك في احتفالية العودة إلي الجذور، بالحديث عن مسيرة الشاعر سمير الأمير، ومشواره الأدبي والإبداعي، الكاتب الروائي الكبير أحمد صبري أبو الفتوح عن تجربة الشاعر سمير الأمير في الشعر والنقد والترجمة.

علاقة قصيدته بتاريخ كتابة القصيدة العامية الحديثة

ويوضح "أبو الفتوح"، موقع الشاعر سمير الأمير بين شعراء جيله، وعلاقة قصيدته بتاريخ كتابة القصيدة العامية الحديثة منذ الشاعر فؤاد حداد وحتى الجيل الجديد.

يقدم الاحتفالية ويديرها القاص طارق العوضي، وتتضمن الأمسية فقرة التكريم بكلمة تضمن ببلوجرافيا لأعمال سمير الأمير الشعرية والنقدية.

وكان برنامج العودة إلي الجذور، قد أطلق بمبادرة من الشاعر والباحث في التراث مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، لتكريم المبدعين والكتاب في أماكنهم ومدنهم حيث نشأوا وعاشوا .

إطلالة علي مسيرة سمير الأمير الإبداعية

يشار إلي أن سمير الأمير، شاعر عامية مصرية، كاتب ومترجم وناقد، صدر له العديد من الإبداعات الأدبية والتي تنوعت بين الأجناس الأدبية المتعددة. ففي مجال الشعر صدر له دواوين: “يصل ويسلم للوطن”، عن مشروع مكتبة الأسرة ــ ديوان “تفاصيل حلم ماكملش” عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ ديوان “أشعار عرب الدغايمة” والصادر عن دار الأدهم للنشر ــ “رباعيات زمان الكورونا” عن دار ميتابوك للنشر ــ ديوان “بالصدفة والقصد” عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ــ ديوان “اكتب هنا” عن دار الأدهم للنشر

كما صدر للشاعر سمير الأمير في مجال الترجمة، كتاب “صراع القوي العظمي والعلاقات البريطانية ــ المصرية 1945 ــ 1956” عن دار ميتابوك 2023. وفي النقد صدر لـ سمير الأمير، كتاب “روايات وحكايات مصرية”.. جدل النصوص السردية والنص العام. الذي شارك به في فعاليات الدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب مطلع العام الجاري. فضلا عن كتاب نقدي صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2021 تحت عنوان “شعر أو لا شعر .. مرتكزات اللغة واللغة والوجدان الشعبي والهوية”.