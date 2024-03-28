باحث: السلع الأساسية منعدمة الوجود في شمال غزة

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن ثمة انعدامًا تامًا للسلع الأساسية في شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه حذر من سياسة إسرائيل في القطاع منذ 3 شهور.

وأضاف "عودة"، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، حذرنا من التهجير القسري، فهم يعتمدون على سياسة التجويع التي تؤدي إلى هدفين أساسيين، وهما التطهير العرقي وإخراج الناس من قطاع غزة إلى خارجه.

وأوضح، أن الهدف الثاني هو التنكيل بالشعب الفلسطيني حتى يخضع للشروط الإسرائيلية، واليوم إسرائيل في شمال قطاع غزة تتبع سياسة التجويع والإبادة الجماعية.

وأكد، أنه لا توجد أي أدوية ولا سكر وانعدام كامل لمعظم المواد الغذائية الأساسية للناس، مشيرًا إلى أنه تم استشهاد أكثر من 30 طفلا بالمستشفيات نتيجة عدم وجود رعاية طبية.