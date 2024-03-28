ضربة "الدب الروسى".. تفاصيل الهجوم المكثف على مواقع أوكرانية

قال غيث مناف، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من أوديسا، إن صافرات الإنذار تدوي في منطقة أوديسا والمنطقة الجنوبية من أوكرانيا تحسبًا لسقوط مجموعة من الصواريخ، بحسب وصف الإدارة العسكرية لعمليات الجنوب.

وأضاف مناف، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب أشارت إلى أن القوات الروسية حاولت مهاجمة البنية التحتية للطاقة ومنشآت الطاقة الصناعية ووجهت طائراتها دون طيار بشكل كبير وحتى المباني السكنية، موضحة أن الجيش الروسي حاول ضرب منشآت الطاقة في أوديسا، كما أن المدافعين الأوكرانيين تصدوا بشكل جيد لكل هذه الهجمات في أوديسا وزاباروجيا.

وأوضح أن القوات الروسية في المنطقة الشرقية، تقوم بعمليات على المناطق والبلدات الحدودية المجاورة للأراضي الأوكرانية بحسب وصف رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خاركوف، بأن الوضع هناك محتدم للغاية، حيث سيقومون بالبدء في إجلاء الأطفال والنساء بشكل عام في هذه المناطق.