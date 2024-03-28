الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية.. الأحد

أكدت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد مصطفى، ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد المقبل.

وكلَّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الدكتور محمد مصطفى، بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة اشتيه، وتعتبر الحكومة التاسعة عشرة في التاريخ الفلسطيني.

أبرز المعلومات عن رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة

- محمد مصطفى "70 عامًا"، يحمل درجة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل لمدة 15 عامًا في البنك الدولي، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ 2022، شغل منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة.

وترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ 2005 وعينه عباس مستشارًا له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة في العام عينه.

وعين مصطفى في العام 2023 محافظًا لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت.