الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث: قضية تجنيد الحريديم فى إسرائيل مقلقة للغاية لمعسكر نتنياهو

الحريديم
الحريديم

قال راسم عبيدات، الكاتب والباحث السياسي، إن قضية تجنيد الحريديم في إسرائيل مقلقة للغاية لمعسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتهدد بفرط عقد حكومته، وتفجر هذه الحكومة من داخلها، وخاصة عملية تجنيد اليهود الحريديم.

وأضاف عبيدات، اليوم الخميس، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشارة القضائية للحكومة، قالت بشكل واضح إنها تمهل الحكومة حتى عصر هذا اليوم؛ من أجل تسليم تقرير حول تجنيد اليهود الحريديم، وهي قضية تلقى موافقة من كل قوى المعارضة وتقف إلى جانب قضية تجنيدهم، وفي حالة وافق نتنياهو على تجنيد اليهود الحريديم.

وأوضح، أن الحاخام الأكبر أكد أنه إذا تم تجنيد طلاب المعاهد الدينية فسياغدرون هذه الدولة بشكل جماعي، فهو يشدد أن طلاب المعاهد الدينية موجودون من أجل التوراة فقط.
 

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