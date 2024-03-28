الخميس 28 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

فرنسا: تخصيص 30 مليون يورو لوكالة أونروا خلال 2024

أونروا
أونروا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عن تخصيص 30 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال العام الجاري 2024؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، قالت إيناس حمدان، قائم بأعمال مدير الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن الوضع داخل قطاع غزة في الأساس كارثي ومأساوي، ونحن نتحدث عن بعض المساعدات ولكنها ليست كافية، ولكن هناك مساعدات تدخل إلى القطاع.

وأضافت "حمدان"، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه إذا تم تقليص المساعدات التي تدخل إلى القطاع أكثر من ذلك، فنحن مقبلون على أوقات أصعب بكثير، حيث إننا أبلغنا بشكل رسمي بأننا لن نتمكن من الدخول لمناطق الشمال وغزة وإرسال قوافل المساعدات، مؤكدةً أن هذا القرار يأتي في ظل مجاعة تتكشف حاليًا في تلك المناطق وهناك أطفال يموتون جوعًا.

القاهرة الإخبارية أونروا الخارجية الفرنسية 30 مليون يورو الفلسطينيين

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