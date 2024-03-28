طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج تُنظم "مهاراتك من أجل اختياراتك"

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، ورشة عمل بعنوان "مهاراتك من أجل اختياراتك" والتي استهدفت الطلاب من مختلف الكليات، وذلك بمقر القاعة الزجاجيه بمقر الجامعه القديمة.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن الجامعة تسعى إلى خلق جيل جديد من القيادات الشابة والمتميزة، لتكون قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة بحلول ابتكارية، ووضع آليات لتحفيز وتشجيع الطلاب في شتى المجالات، لتقديم أفضل ما لديهم، وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة للجامعة.

وأضاف الدكتور علاء غالب، رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، أن ورشة العمل تناولت العديد من الموضوعات المختلفة منها النشاط الطلابي وأهميته، وتأثيره في حياة الطالب، وأنواع الأنشطة المتاحة في الجامعة وكيفية الاشتراك بها بشكل فعال، وكيفية تنظيم الوقت، إلى جانب التطرق الي اهمية ممارسة الرياضة، والصحة واللياقة البدنية والتغذية الجيدة وكيفية الحفاظ على الصحة، مضيفًا انه حاضر بالورشة كلًا من الدكتور أحمد مهران مدرب التنمية البشرية، وأحمد عوض المدرب المعتمد دوليًا في علوم الرياضة ومصعب صبري بالجامعة.

كما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري ندوة توعوية تحت عنوان "التغذية السليمة " "السمنة والنحافة "وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لرفع وعى طلاب الجامعة فى مختلف المجالات، مؤكدًا أن التغذية السليمة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة الصحي، التي يجب على كل شخص الالتزام بها لبناء جسم سليم، والتمتع بصحة جيدة.

وأشار الدكتور مجدي القاضي، عميد الكلية، إلى أن الندوة لاقت ترحيبًا واستحسانا من الطلاب حيث حاضر فيها الدكتوره إيمان رشدي محمد استاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع واستشاري التغذية العلاجية، وتتمحور حول آليات التغذية السليمة، الوجبات الغذائية الأمثل، والمحاور المثلى لتغذية ذوى الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم.

وأوضح الدكتور الشاذلي صالح موسى، وكيل الكلية لخدمه المجتمع وتنمية البيئة، أن الندوة تناولت العديد من المناقشات حول أضرار السمنة، والأمراض المصاحبة لها، وأفضل الأنظمة الصحية الواجب إتباعها لإنقاص الوزن، والتخلص من السمنة، بدون حدوث أضرار جانبية، دور الرياضة في الحفاظ على الصحة العامة والنحافة ومخاطرها.