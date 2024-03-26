الثلاثاء 26 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فرقة أبو شعر السورية في أمسية رمضانية بجامعة سوهاج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أحيت فرقة الأخوة أبو شعر السورية، أمسية رمضانية نظمتها جامعة سوهاج وشهدها الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وسط حضور مايقرب من ٣٠٠٠ مشارك من كافة منسوبي الجامعة والمجتمع السوهاجي، حيث قدمت الفرقة عددًا متنوعًا من الأناشيد والقصائد الدينية، وأيضًا الابتهالات في حب الرسول عليه الصلاة والسلام والتي عرفت واشتهرت بها.

ورحب "النعماني" بفرقة أبو شعر السورية على تلبيتهم الدعوة وحضورهم إلى جامعة سوهاج، لإحياء هذه الامسية الرمضانية الراقية والتي تميزت، بجو ايماني وروحاني ملئ بهجة وطربًا وفرحًا بالله ورسوله، مشيدًا بأدائهم وموهبتهم المتفردة والتي أسعدت كافة الحضور.

وبدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم، ثم قامت الفرقه بأداء عددًا من الأناشيد والابتهالات الدينية فى حب ومدح الرسول مثل "بحبك وبريدك، ولما وصلنا المدينة، البردة، إلى أسيادي ردوني، ألفين صلاة على زعيم الوجود، ألا بالله نظرة، ما لنا مولى سوى الله"، حيث تعتمد الفرقة في ابتهالاتها وأناشيدها على مقامات الموسيقى العربية ومزجها بالمقامات العالمية.

وفي ختام الحفل كرم رئيس الجامعة فرقه أبو شعر تقديرًا لهم، معربين عن سعادتهم بالحضور الي الجامعة ومشاركة كافة منسوبيها بهذا الحفل، مقدمين خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني علي دعوته الكريمة، كما تم التقاط عددًا من الصور التذكارية مع كافة الحضور.

جدير بالذكر أن فرقة الإخوة أبو شعر هي فرقة إنشاد إسلامية سورية، تأسست عام 1983 في سوريا، وتتكون من 10 أعضاء، 6 منهم إخوة من عائلة «أبوشعر» ووالدهم الشيخ المنشد موفق أحمد إسماعيل أبو شعر الذي كان منشدًا لبعض العلماء الكبار في دمشق.

فرقة الأخوة أبو شعر السورية رمضانية حسان النعماني رئيس الجامعة القرآن الكريم

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