6 محطات مياه شرب بسوهاج تحصد شهادة اعتماد خطط سلامة ومامونية المياه

حصلت 6 محطات مياه شرب بمحافظ سوهاج على شهادة اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه والتى منحت بقرار من اللجنة العليا للمياه، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب.

وأضاف أن المحطات التى حصلت على تلك الشهادة هى محطة مياه بيت علام المدمجة، محطة مياه جرجا الجديدة، وتوسعات محطة مياه جرجا، محطة مياه الشورانية النقالى، محطة مياه الشورانية الجوفية بمركزالمراغة، محطة مياه عرب العطيات المدمجة بمركز دار السلام، وتجديد الشهادة لمحطة مياه العوامية الجديدة بمركز ساقلتة.

وأكد الكيميائى منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة أن الحصول على تلك الشهادة يضمن تأمين مياه شرب صالحة للمواطنين والالتزام بكافة معايير الجودة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الاستمرارية في إنتاج مياه شرب مطابقة للمواصفات القياسية.



وقال الكيميائى أحمد صلاح عثمان مدير إدارة مامونية المياه والصرف إن منهجية سلامة ومامونية مياه الشرب وتداول الصرف الصحى تشمل تقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية بهدف تحييدها ومتابعة جودة المياه المنتجة في كل مراحل التنقية لضمان تقديم خدمة متميزة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وانه فى وقتًا سابق تم اعتماد خطط سلامة ومامونية المياه لعدد 6 محطات مياه شرب، وجارى اعتماد خطط سلامة ومأمونية المياه لأكبر عدد من محطات مياه الشرب لرصد كافة المخاطر وتفعيل الإجراءات التصحيحية للارتقاء بمنظومة المياه بسوهاج.

وتفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار محطة مياه جزيرة محروس ومحطة مياه المراغة جهينة السطحية، مؤكدا خلال الجولة على ضرورة الاهتمام بجودة المياه المنتجة لضمان وصول مياه شرب للمواطنين مطابقة للمواصفات القياسية لجودة المياه وتشغيل جميع المحطات 24 ساعة والتاكد من تطبيق جميع انواع الصيانات بالمحطات والالتزام باجراءات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل وترشيد الطاقة.



واوضحت إنجى جمال مدير العلاقات العامة الداخلية والخارجية أن رئيس مياه سوهاج شارك العاملين بالديوان العام والمحطات بقطاعى وسط وقطاع، مأدبة الافطار فى لفتة تقديرية لمجهوداتهم العاملين خلال شهر رمضان، بوصول المياه للمواطنين فى جميع الأوقات بجودة عالية وكميات مناسبة.



جدير بالذكر أنه تم عقد لقاء مفتوح مع العاملين تناول استعدادات الشركة لتامين وصول مياه الشرب للمواطنين خلال شهرالصوم، واستعراض أهم ما قامت به الشركة خلال الفترة الأخيرة لتحسين مستوى دخل العاملين وكذلك بحث مطالبهم وكيفية تحقيقها.