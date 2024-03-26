غرق تلميذ أثناء لهوه بمصرف مائى فى سوهاج

توفي تلميذ في مركز المراغة بسوهاج، غرقًا في مصرف مائي أثناء لهوه أمام المنزل، وتم انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بغرق الطفل (أ. ع 10 أعوام)، تلميذ، في مصرف مائي بمركز المراغة. وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وصرحت والدته (ه. م 40 عامًا)، ربة منزل، وعمه (م. أ 42 عامًا)، عامل، بأن قدمي الطفل انزلقت أثناء لهوه أمام المنزل وسقط داخل المصرف المائي، ما أدى لغرقه ووفاته، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.