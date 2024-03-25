مصرع شخص سقط أسفل القطار الروسي في سوهاج

لقى شخص مصرعه عندما اختل توازنه أثناء محاولته استقلال «القطار الروسي» عقب تحركه من محطة السكة الحديد بمركز طما، وسقوطه أسفل القطار.

مصرع شخص سقط أسفل «القطار الروسي» أثناء محاولته استقلاله بسوهاج

تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، بورود محضر من قسم شرطة النقل والمواصلات، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد طما، بأنه أثناء محاولة شخص استقلال القطار الروسى «القاهرة - نجع حمادي» أثناء تحركه اختل توازنه وسقط بين الرصيف والقطار، مما أدى لإصابته بكسر بالفخذ الأيسر وتم نقله إلى مستشفي طما المركزي.

وتوفي عقب وصوله للمستشفى، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد رأفت رشوان رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبین من المعاينة والفحص، مصرع المدعو ياسر ص.ح. م «47 سنة» ويقيم بدائرة قسم طهطا، وقرر عمه "عبدالرحيم. ح" 61 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.